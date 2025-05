 Al via a Trapani la XX edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” 

14/05/2025 19:10:00

È ufficialmente iniziata la ventesima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, prestigiosa manifestazione organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con il Comune di Trapani. Dal 10 al 15 maggio, la Sala Grande del Complesso monumentale di San Domenico ospita le esibizioni dei 27 giovani cantanti lirici in gara, provenienti da otto diverse nazioni: Italia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Russia, Turchia, Inghilterra e Croazia. Tutti i partecipanti hanno un’età compresa tra i 19 e i 36 anni.

Il concorso, dedicato al celebre tenore siciliano Giuseppe Di Stefano, è giunto al suo ventesimo anniversario e si conferma come una delle principali piattaforme internazionali per la valorizzazione di giovani voci liriche. Il tema di quest’anno è l’opera buffa L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini: ai vincitori non solo premi e riconoscimenti, ma anche la possibilità concreta di calcare il palcoscenico interpretando i ruoli principali nell’allestimento previsto per il 23 e 25 luglio a Villa Margherita, nell’ambito della 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese.

La concorrente più giovane in gara è Clara Maria Vittoria De Guilmi, appena diciannovenne. A valutare le performance è una giuria internazionale di alto profilo, presieduta da Ernesto Palacio, direttore artistico e sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro. Ne fanno parte anche Pietro Borgonovo, Renato Bonajuto (regista dell’opera rossiniana in scena a Trapani), Samantha Carbone, Sebastian F. Schwarz, Giovanni Di Stefano, Stefanna Kibalova, Walter Roccaro e Giacomo D’Angelo.

I premi in palio hanno un valore complessivo di 14.000 euro. Tra questi figurano: la partecipazione all’opera L’Italiana in Algeri prodotta dal Luglio Musicale Trapanese, la borsa di studio “Premio Menzione speciale Francesco Braschi - Kiwanis Club Trapani” da 1.000 euro, il “Premio Amici della Musica di Alcamo” per i migliori talenti siciliani (che prevede un’esibizione retribuita) e il “Premio DM Artist” con rappresentanza artistica gratuita per un anno.

Novità dell’edizione 2024 è il Premio Speciale della Stampa, conferito da una giuria composta da Sabino Lenoci (L’Opera), Giuseppe Guggino (L’ape musicale) e Giuseppe Montemagno (Connessi all’opera).

Il gran finale del concorso si terrà giovedì 15 maggio alle ore 21, con il concerto conclusivo e la cerimonia di premiazione, presentata da Sabina Braschi, figlia di Francesco Braschi, fondatore del concorso. L’ingresso è libero.