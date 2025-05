Nuovo colpo al traffico di droga. Arrestato un trapanese con un chilo di cocaina in scooter

14/05/2025 10:04:00

Altro importante colpo al traffico di droga a Trapani.

I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 39enne trapanese sorpreso a bordo di un motociclo con quasi un Kg. di cocaina.



I militari dell’Arma, nello svolgimento di un posto di controllo alla circolazione stradale nei pressi della via Marconi, hanno fermato il 39enne e, insospettiti dal suo comportamento in quel frangente, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo 900 gr di cocaina e 50 grammi di crack, ben occultati all’interno del vano portaoggetti del mezzo.

Il 39enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’odierno arresto e conseguente sequestro di sostanza stupefacente è un ulteriore risultato dell’incremento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani e in piena sinergia con le decisioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Trapani.