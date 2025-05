Arriva la tempesta Ines. Allerta arancione domani in Sicilia, scuole chiuse in alcune città

14/05/2025 17:16:00

È scattata l’allerta meteo arancione su tutta la Sicilia per la giornata di giovedì 15 maggio 2025. Il nuovo bollettino della Protezione Civile, diffuso pochi minuti fa, prevede precipitazioni abbondanti e temporali intensi su tutto il territorio regionale per le prossime 24-36 ore, in concomitanza con l’arrivo della tempesta “Ines”, attualmente in risalita dal Mediterraneo.

Il maltempo sarà diffuso e persistente, con rovesci a carattere temporalesco che potrebbero generare disagi e situazioni di criticità, soprattutto nelle aree soggette a fragilità idrogeologica. Le piogge saranno accompagnate da raffiche di vento e possibili grandinate.

Scuole chiuse in diversi comuni della Sicilia orientale

Alla luce dell’allerta arancione, diversi sindaci – in particolare nelle province orientali – hanno disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Provvedimenti simili sono in valutazione anche in altri comuni dell’isola.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale invita tutti i cittadini alla massima prudenza, e ricorda alcune norme di comportamento fondamentali in caso di allerta arancione:

Evitare gli spostamenti se non strettamente necessari.

Non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o zone a rischio frane e smottamenti.

Non utilizzare mezzi a due ruote.

Abbandonare temporaneamente abitazioni precarie situate vicino a torrenti, canali o pendii instabili.

Prestare attenzione a eventuali ordinanze o comunicazioni ufficiali delle autorità locali.

Massima attenzione anche per la giornata di venerdì

L’instabilità atmosferica è destinata a proseguire anche nella giornata di venerdì 16 maggio, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto i settori centro-settentrionali della Sicilia. La situazione sarà costantemente monitorata dagli organi competenti.