Tre Fontane, stretta sulla movida: musica spenta a mezzanotte per 30 giorni

15/05/2025 22:23:00

Stop alla musica a mezzanotte. È questa la misura principale contenuta nella nuova ordinanza che il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, si appresta a firmare per affrontare l’emergenza sicurezza a Tre Fontane, frazione balneare del comune. Il provvedimento, di carattere urgente e con validità di 30 giorni, arriva in risposta ai gravi episodi di violenza registrati lo scorso sabato sera in via Trapani, dove alcune risse tra giovani hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e il trasporto di alcuni feriti all’ospedale di Castelvetrano.

L’ordinanza è stata al centro di un incontro tenutosi nel pomeriggio di oggi presso l’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco, dei rappresentanti dei principali locali notturni. All’incontro erano presenti Davide Lanceri e Giuseppe Stallone (Crazy Pub), Giacomo Pisciotta (Freedom), Claudio Lanfranca (Insonnia), il comandante della Polizia municipale, oltre a Mario Bornice, referente provinciale della Silb Fipe, i Carabinieri della stazione di Campobello, gli assessori Giovanni Palermo e Biagio Stallone e il presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano.

Durante il confronto, il primo cittadino ha illustrato i contenuti del provvedimento, che punta a riportare ordine e tranquillità in una località molto frequentata nel periodo estivo. I gestori dei locali hanno manifestato preoccupazione per il clima di tensione venutosi a creare e hanno sottolineato la necessità di un rafforzamento dei controlli nelle strade, per prevenire ulteriori episodi di violenza. In tal senso, è stato annunciato che l’amministrazione ha già richiesto l’invio di ulteriori unità di forze dell’ordine per garantire una presenza costante sul territorio.

Nonostante la portata delle misure, l’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e responsabilità. "Tutti hanno mostrato disponibilità a lavorare insieme per tutelare l’immagine e la vivibilità di Tre Fontane", ha dichiarato il sindaco Castiglione, ricordando che in passato la comunità ha già saputo affrontare situazioni simili con spirito di unità.

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, i locali dovranno interrompere qualsiasi attività musicale a partire dalla mezzanotte. Una misura che, secondo l’amministrazione, potrà contribuire a contenere gli eccessi della movida notturna e a prevenire nuovi disordini.

Le indagini sui fatti di sabato sono ancora in corso: i Carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili delle aggressioni.