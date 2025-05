E' arrivata la tempesta Ines. Temporali, allerta meteo e scuole chiuse in Sicilia. La situazione

15/05/2025 08:26:00

La Sicilia si è svegliata oggi, giovedì 15 maggio 2025, sotto l’assedio della tempesta “Ines”, un ciclone dai connotati tropicali che ha già iniziato a far sentire i suoi effetti su tutta l’Isola. Piogge torrenziali, venti oltre i 100 km/h e mareggiate violente stanno interessando gran parte del territorio regionale, spingendo la Protezione Civile a diramare un’allerta arancione valida per le prossime 24-36 ore.

Scuole chiuse nella Sicilia orientale, ma non nel Trapanese

In via precauzionale, molti comuni della Sicilia orientale – in particolare nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Messina – hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Una misura adottata per tutelare l’incolumità di studenti e personale scolastico. Nessun provvedimento di questo tipo, invece, è stato adottato nella provincia di Trapani, dove pure si attende il picco del maltempo intorno a mezzogiorno, con forti venti e precipitazioni intense.

Modifiche alla circolazione ferroviaria

L’allerta meteo ha già avuto ripercussioni anche sulla rete ferroviaria. RFI ha annunciato la chiusura delle tratte Lercara Diramazione–Caltanissetta Xirbi, Catania–Caltagirone e Caltanissetta–Modica. Inoltre, saranno soppressi i primi treni della mattinata sulle linee Marsala–Piraineto, Aragona–Canicattì e Siracusa–Modica.

Un ciclone atipico: piogge, mareggiate e rischio alluvioni

Ines non è una normale depressione: si tratta di un ciclone simil-tropicale, caratterizzato da un “cuore caldo” alimentato da masse d’aria africane e dall’umidità del Mediterraneo. Secondo i meteorologi, si tratta di un sistema particolarmente insidioso: in alcune zone si prevedono fino a 200 mm di pioggia in meno di 48 ore, l’equivalente di due mesi di precipitazioni.

Le zone più esposte in Sicilia sono quelle sud-orientali, in particolare Siracusa, Ragusa e Catania, dove sono attesi nubifragi e raffiche di vento violentissime. Anche Trapani, Palermo e Messina saranno investite dalla perturbazione, con rischio di mareggiate lungo le coste e allagamenti improvvisi.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha invitato la popolazione a seguire alcune regole fondamentali di comportamento:

Evitare spostamenti se non strettamente necessari

Non utilizzare mezzi a due ruote

Prestare attenzione in prossimità di alberi, cantieri e sottopassi

Mettere in sicurezza beni e animali domestici

Non sostare in aree a rischio frana o alluvione

Aggiornamenti in tempo reale

La redazione di Tp24 seguirà l’evolversi della situazione con aggiornamenti in tempo reale, per fornire notizie utili e tempestive ai cittadini. Restate collegati sui nostri canali per monitorare l’andamento della tempesta Ines e gli eventuali sviluppi dell’allerta meteo.