15/05/2025 18:35:00

La Liberty Lines torna a Trieste con collegamenti veloci tra il Friuli-Venezia Giulia, la Croazia e la Slovenia .

A partire dal 26 giugno e fino al 1° settembre 2025, la Compagnia riprenderà i propri collegamenti giornalieri, tra Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo. I collegamenti saranno operati dal monocarena Sofia M, un moderno mezzo veloce con una capacità di 180 passeggeri e spazio adibito al trasporto delle biciclette che garantirà tempi di percorrenza a partire da 40 minuti per Pirano, evitando i problemi generati dal traffico o dalla congestione stradale.



“Dopo un anno di stop, la Liberty Lines torna ad investire nuovamente in questa opportunità di trasporto alternativo a favore dei tanti clienti che sono pronti a considerare un mezzo diverso dai trasporti terresti” - dichiara Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines - “riteniamo che la nostra proposta di trasporto veloce via mare, con frequenza quotidiana, sarà accolta con il consueto entusiasmo dai tanti residenti e turisti che si muovono tra queste magnifiche località”.

Soddisfazione per l’accordo espressa anche dall’Assessora Regionale alle Infrastrutture, Territorio e Trasporti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Cristina Almirante - “Grazie all’accordo con Liberty Lines presentiamo oggi con soddisfazione la ripartenza di questo importante servizio di trasporto marittimo, che consentirà di collegare Trieste con le principali località costiere della Slovenia e Croazia nel periodo estivo. Un’opportunità per rafforzare l’attrattività turistica di Trieste e del territorio regionale e per incentivare l’utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’automobile”.

I prezzi del servizio, che partiranno da soli € 9,50, variano a seconda delle tratte che, nello specifico, sono le seguenti:

Trieste/Rovigno/Lussinpiccolo/Rovigno/Trieste il lunedì ed il venerdì.

Trieste/Parenzo/Pirano/Trieste/Pirano/Parenzo/Trieste il mercoledì in giornata.

Trieste/Pirano/Rovigno/Trieste/Rovigno/Pirano/Trieste il giovedì in giornata.

Trieste/Pirano/Parenzo/Rovigno/Parenzo/Pirano/Trieste il sabato e domenica.

La sosta è prevista nella giornata di martedì.

Orari e tariffe sono già disponibili sul nostro sito ufficiale www.libertylines.it