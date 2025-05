“A Libro Aperto”: ad Alcamo una giornata di incontri tra lettura, dialogo e riflessione

16/05/2025 10:40:00

Nell’ambito del Maggio dei Libri, sabato 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo, si terrà “A Libro Aperto”, una giornata interamente dedicata alla lettura, al dialogo e alla riflessione culturale.

L’iniziativa, a cura dell’editore e giornalista Ernesto Di Lorenzo, proporrà un ricco programma di incontri tematici con gli autori dei libri editi da Ernesto Di Lorenzo Editore e non solo.

«Siamo contenti che la riapertura al pubblico del Centro Congressi Marconi coincida con un’importante iniziativa del Maggio dei Libri», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Donatella Bonanno, evidenziando il valore simbolico dell’evento. La giornata avrà inizio al mattino, con due temi centrali: “Il Sud del mondo visto da qui”, raccontato attraverso lo sguardo dei bambini, dei migranti e dei pigmei; e “La storia siamo noi”, con un focus sulle cartoline dal fronte, autentici frammenti di memoria storica. Nel pomeriggio, si riprenderà con “Raccontare i luoghi del cuore”, che condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso luoghi iconici come la Riserva dello Zingaro. A seguire, “Il suono e l’immagine” metterà in dialogo le suggestioni musicali di Mozart con l’universo visivo di Disney.

Si continuerà con “Conversazioni in Sicilia”, toccando i temi del Sogno Mediterraneo e de L’Infinito nel cuore. Infine, spazio alla memoria e ai diritti: “Ricordando Antonio Pignatiello”, figura significativa della cultura civile e sociale del Sud, e “Il pane della civiltà”, un incontro centrato sulla dignità umana e i diritti fondamentali. Chiunque vorrà partecipare potrà assistere liberamente agli incontri, dialogare con gli autori, esplorare i libri e prendere parte ai dibattiti. “A Libro Aperto” si presenta come un vero e proprio invito alla lettura, ma anche alla condivisione e alla crescita collettiva. L’evento è parte integrante del Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), cui il Comune ha aderito, con l’obiettivo di portare i libri anche in contesti non convenzionali e stimolare nei cittadini – lettori abituali e non – la consapevolezza del valore culturale e sociale della lettura.