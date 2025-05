“Alcamesi illustri”: venerdì omaggio a Pietro Calandra, critico e maestro della cultura

16/05/2025 09:20:00

Terzo appuntamento per la rassegna culturale “Alcamesi illustri”, in programma venerdì 16 maggio alle ore 17.00, presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti ad Alcamo.

L’iniziativa, ideata e curata da Dario Cocchiara, Emanuele Cusumano e Andrea Chiarelli, si inserisce nel più ampio cartellone del Maggio dei Libri 2025, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), alla quale ha aderito anche il Comune di Alcamo.

Il protagonista dell’incontro sarà Pietro Calandra, alcamese illustre di cui ricorre il centenario della nascita. Insegnante, critico letterario di raffinata sensibilità e promotore culturale, Calandra fu figura di spicco nel panorama intellettuale italiano del Novecento. Apprezzato a livello nazionale per la profondità della sua analisi letteraria e per il rigore del suo pensiero laico e socialista, fu anche tra i fondatori, nel 1950 insieme al professor Giuseppe Cottone, dell’Accademia di Studi Cielo d’Alcamo, istituzione che contribuì a valorizzare la cultura locale in una prospettiva aperta e cosmopolita.

A lui si deve inoltre la riscoperta e la tutela della tradizione poetica dialettale siciliana, oltre a una vasta produzione saggistica e pubblicistica che spaziava dai temi locali alle grandi questioni della critica letteraria nazionale. Calandra fu anche un appassionato bibliofilo e intrattenne un fitto carteggio con alcuni dei più importanti autori del Novecento, tra cui Salvatore Quasimodo e Leonardo Sciascia.

A ricordare la sua figura e il suo lascito culturale saranno Fausto Calandra, Valentina Messina e Dario Cocchiara, in un incontro moderato da Gaetano Stellino. A corredo della conferenza, sarà allestita una mostra documentaria con i volumi pubblicati dall’Accademia e altri preziosi materiali cartacei. L’esposizione sarà visitabile nella sala lettura della Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, dalle ore 15:30 alle 18:30 dello stesso giorno.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale NetHub.