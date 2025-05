Calcio a 5, doppia sfida in casa Marsala Futsal: Play Off ed Under 19

17/05/2025 12:00:00

Sabato il Palasport di Marsala vivrà un altro importante momento di Calcio a 5 con la gara 4 dei play off di B Girone H. Chi vince tra Marsala Futsal 2012 e Mistral Palermo staccherà il pass per le semifinali che saranno contro il girone G. A parlare prima della gara di oggi, ore 16, è il capocannoniere Israel Caro Barroso: "Sarà una partita dura perchè il Mistral è un'ottima squadra, si è visto in Campionato e all'andata nei play off. Nel nostro Palasport però, abbiamo perso solo una gara, l'ultima col Regalbuto, quindi sarà un fortino come sempre. Questa settimana abbiamo lavorato bene con il Mister, per preparare la gara di sabato, per essere al meglio possibile in campo. Poi sai, la palla è rotonda. Io ho recuperato, ho fatto un gran lavoro con il preparatore atletico Antonino Cucchiara e ormai sto completamente bene per andare più avanti possibile e vincere i play off". Domenica invece un altro atto da non perdere in casa azzurra: arriva il Catanzaro che sfiderà l'Under 19 regionale del Marsala Futsal nella seconda gara della fase nazionale. Pietro Bonafede, tornato dalla squalifica, carica la baby banda Torrejon: "Ci stiamo preparando al meglio, come già fatto da loro, in Calabria. Non sono una squadra da sottovalutare, ne abbiamo parlato col Mister, cercheremo di portare a casa una vittoria fondamentale. La nostra forma fisica è ottimale, ci alleniamo con costanza, mentalmente siamo in un periodo di consapevolezza, noi Under dobbiamo dare una mano alla prima squadra, ha bisogno di noi".