Musei sotto le stelle, libri e sapori d’autore: il weekend in provincia di Trapani

17/05/2025 06:00:00

Un weekend sotto il segno della cultura, tra musei che si aprono alla notte, storie raccontate alla luce delle lanterne, libri che diventano occasioni di dialogo e percorsi immersi nella natura.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, la provincia di Trapani si anima con un fitto programma di eventi che spaziano dall’arte alla memoria, dalla musica al teatro, dalla gastronomia alla riscoperta dei territori. In prima fila, la Notte Europea dei Musei, con aperture straordinarie e visite suggestive nei parchi archeologici di Selinunte, Segesta, Lilibeo e Trapani. Ma il fine settimana offre anche presentazioni letterarie, cortei storici, concerti, passeggiate risorgimentali e iniziative green pensate per grandi e bambini. Ecco cosa non perdersi nel nostro itinerario culturale del weekend:

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI - Sabato 17 maggio torna la Notte europea dei musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, che prevede l’apertura straordinaria serale di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro. Anche la Regione Siciliana aderisce con un ricco programma di eventi e aperture notturne in tutta l’isola. A Trapani, sarà possibile visitare l’Ipogeo di Crispia Salvia con visite didattiche guidate, così come il Museo del Parco archeologico di Lilibeo a Marsala. Grande fascino anche per il Parco archeologico di Segesta, aperto dalle 19.30 alle 22.30, dove alle 21.00 è in programma la visita guidata “Segesta sotto le stelle”, tra rovine e racconti illuminati dalle lanterne (visita a pagamento, 7 euro, prenotabile online). Al Parco archeologico di Selinunte, porte aperte dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30), con la suggestiva visita guidata “La luna sui templi di Selinunte”, alle ore 21.00: un viaggio tra mitologia e storia partendo dal celebre Tempio E (anche qui, visita a pagamento, 7 euro, con prenotazione online consigliata). Per conoscere orari e dettagli di tutte le sedi aderenti, si invita a consultare i siti web dei musei o il portale ufficiale del Ministero della Cultura.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA - Il Parco archeologico di Segesta partecipa alla Notte europea dei Musei, sabato 17 maggio, con apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00). Ingresso simbolico a 1 euro. Alle 21.00, visita guidata a lume di lanterna a cura di CoopCulture, con percorso fino al Tempio dorico: un’occasione suggestiva per scoprire la misteriosa città elima e osservare il cielo stellato al centro del tempio. Domenica 18 maggio alle 11.00, spazio ai più piccoli con una caccia al tesoro “green”: laboratorio naturalistico dedicato alle piante del Parco. I bambini, guidati da un’esperta naturalista, andranno alla scoperta della biodiversità locale alla ricerca del “tesoro verde” degli antichi Elimi. Partecipazione: 5 euro. Info e prenotazioni su: www.coopculture.it

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE - Il Parco archeologico di Selinunte partecipa alla Notte europea dei Musei, sabato 17 maggio, con un'apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30). Ingresso con biglietto simbolico di 1 euro. Alle 21.00 è prevista la visita guidata “La luna sui templi di Selinunte”, a cura di CoopCulture: un itinerario suggestivo tra Tempio E (Heraion), risalente al V secolo a.C. e parzialmente ricostruito nel dopoguerra; Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso e datato al VI secolo a.C.; e Tempio G, uno dei più grandi templi dorici dell’antichità. Biglietti per la visita guidata: 7 euro (intero), 5 euro (ridotto).

Prenotazioni e info su: www.coopculture.it

ALCAMO - Sabato 17 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, al Centro Congressi Marconi di Alcamo (Sala Rubino), si svolge l’evento “A Libro Aperto”, a cura dell’editore Ernesto Di Lorenzo, nell’ambito del Maggio dei Libri. Durante la giornata, autori e lettori si confronteranno attraverso reading, interviste e dibattiti su temi come migrazioni, memoria storica, musica, luoghi dell’anima, diritti umani e teatro. Tra gli ospiti, Ernesto Di Lorenzo, Agata Di Lorenzo, Enzo Di Pasquale, Lucia Cassarà, Baldo Carollo e Piero Pignatiello. L’iniziativa punta a promuovere la lettura come strumento di riflessione e dialogo. L’ingresso è libero.

SELINUNTE - Domenica 18 maggio si conclude il Giro di Sicilia 2025, storico tour di auto d’epoca dedicato al pilota Piero Taruffi. Partenza da Selinunte alle 8.30, con tappe a Castelvetrano, Partanna (dove si svolgeranno prove di abilità), Alcamo e arrivo finale a Partinico. Dopo il pranzo, si terrà la cerimonia di premiazione “La Sicilia dei Florio”.

RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO - Domenica 18 maggio alle ore 9.00, alla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro si terrà l’evento rievocativo per il 45° anniversario della Marcia dello Zingaro, con ingresso gratuito. L’iniziativa, inserita nel calendario del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana, ricorderà anche Franco Russo, figura chiave nella tutela ambientale siciliana. La manifestazione si concluderà alle 12.30.

FONTANASALSA - Sabato 17 maggio alle 18.00, al Baglio LiberaMeLiberaTutti di Fontanasalsa, la scrittrice Barbara Bellomo presenterà La biblioteca dei fisici scomparsi nell'ambito della rassegna “Bagli Narranti”. Il romanzo intreccia la scomparsa di Ettore Majorana con una storia di riscatto e segreti. Dialogheranno con l’autrice la giornalista Jana Cardinale e la professoressa Antonella Scaduto.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 17 maggio, alle 17.00, la Biblioteca Comunale ospita “Libridine” nell’ambito del Maggio dei Libri. Dopo un tè tra i libri, sarà presentato il volume L’Immacolata segreta del ’43 di Maurizio Tosco. Il libro svela retroscena poco noti della visita di Roosevelt a Castelvetrano durante la Seconda guerra mondiale. Interverranno l’assessore Germana Abbagnato e il giornalista Giorgio Contino.

ONLINE - Sabato 17 maggio alle ore 18.00 si terrà una conversazione in diretta online con lo scrittore Mario Valentini, protagonista della residenza di scrittura “Tra Scilla e Cariddi”, un progetto incentrato sul tema dello sguardo come chiave di lettura della realtà e come strumento creativo. L’incontro, trasmesso in diretta streaming su YouTube, sarà l’occasione per raccontare genesi, obiettivi e attività della residenza, ideata da Le Ali del Brujo e Andrea Catalano, in collaborazione con Cenidia. Con Valentini dialogherà la scrittrice Barbara Lottero, coinvolta anch’essa nel progetto. “Tra Scilla e Cariddi” è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma nazionale Per Chi Crea, che promuove la creatività giovanile nei campi dell’arte, della scrittura e dello spettacolo. La diretta sarà visibile a questo link: https://m.youtube.com/live/Yj5ai4J2odM

TRAPANI - Sabato 17 maggio alle 18:00, alla Chiesa Evangelica Valdese, andrà in scena lo spettacolo La signora Adele in cerca di Dio con Gisela Matthiae, teologa e clown. Con umorismo e profondità, il monologo affronta domande spirituali e quotidiane senza dogmi. Ingresso libero.

CASTELVETRANO - Sicily Food Vibes è un tour enogastronomico regionale che fa tappa a Castelvetrano, in Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, fino al 18 maggio, per celebrare la Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Sabato 17 maggio, sempre nelle piazze del centro storico, si svolgono laboratori per bambini, cooking show sulla pasta di San Giuseppe, conferenze, showcooking su cous cous e cassata, spettacoli serali di magia e musica dal vivo. Domenica 18 maggio, la giornata si apre con la premiazione del concorso “Olio delle Contrade Selinuntine”, segue un cooking show sulla Norma, e nel pomeriggio una ricetta gourmet con gnocchetti di ceci e vastedda. La serata si chiude alle 21 con lo spettacolo di cabaret “I 4 Gusti”, sempre in Piazza Carlo D’Aragona. L’evento è gratuito e coinvolge chef, produttori e scuole per promuovere l’identità gastronomica della Valle del Belìce.

CASTELVETRANO - Domenica 18 maggio, Castelvetrano ospita la XXIII Edizione del Corteo Storico di Santa Rita, con partenza alle 17.30 dalla Scalinata di Santa Rita in Piazza Stazione. Il centro storico si animerà con figuranti in abiti d’epoca, musici, sbandieratori e danzatori, in una rievocazione della vita di Santa Rita da Cascia. Tra i gruppi partecipanti: Giocolieri di Delia, Sbandieratori di Caccamo, Tamburi Aragonesi e CLAMAR Dance Academy. Il corteo si concluderà al Sistema delle Piazze, dove si terrà la manifestazione gastronomica “Sicily Food Vibes”, promossa dalla Regione Siciliana per valorizzare i prodotti agroalimentari locali. Gran finale alle ore 21 con lo spettacolo di cabaret de “I 4 Gusti”.

CASTELVETRANO - Domenica 18 maggio 2025, alle ore 10, si terrà nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano la cerimonia di premiazione della 5ª edizione del concorso oleario “L’Olio delle Contrade Selinuntine”. L’iniziativa è promossa da Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino APS, con il patrocinio gratuito dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Prima della premiazione sarà possibile partecipare a una prova d’assaggio gratuita degli oli selezionati dalla giuria. I campioni rimarranno in esposizione per tutta la giornata presso lo stand Slow Food.

SALEMI - Domenica 18 maggio alle ore 09:00, con raduno in Piazza Libertà, parte la prima passeggiata letteraria risorgimentale ispirata a Gli Illusi di Alessandro Catania. Il percorso tra i quartieri storici prevede letture, visite, giochi tradizionali e degustazioni. Info e prenotazioni: Rosanna 3271098083, Filippo 3663507228.

MARSALA - Domenica 18 maggio, alle ore 18.00, il Teatro Sollima di Marsala ospita “Tango Story”, il concerto del pianista e compositore Fabrizio Mocata, che chiude la prima parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala, dall’ARS e dall’Assessorato Regionale Sport, Turismo e Spettacolo, propone un viaggio musicale di 75 minuti tra tango, jazz e lirica, con brani originali e rielaborazioni di autori come Verdi, Gardel, Piazzolla e Cole Porter. I biglietti saranno disponibili al botteghino del Teatro a partire dalle ore 16.00 dello stesso giorno. Per info: Maestro Lo Cicero – 320 6905330.

MARETTIMO - Domenica 18 maggio sull’isola di Marettimo si svolge l’escursione “Trek & Yoga lungo i sentieri dell’antica Itaca”, tra natura incontaminata, calette e panorami mozzafiato. L’iniziativa, organizzata da LimoneRosso con Arcigay Trapani Shorùq e la guida Aigae Daniela Petracca, prevede momenti di yoga durante il percorso. Costo tra 10 e 20 euro, con prenotazione obbligatoria ai numeri 333 1295767 o 340 3940880. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.