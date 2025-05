Petrosino: catturati alcuni cani randagi ritenuti pericolosi 

17/05/2025 10:00:00

Martedì scorso l'intervento coordinato dal comune di Petrosino per la cattura di alcuni cani ritenuti potenzialmente pericolosi. L'intervento, su iniziativa della Polizia Municipale di Petrosino, è stato gestito dal Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'A S.P..

I cani sono stati catturati da AGADA, con cui il comune di Petrosino è convenzionato, e con il supporto di DogVillage in convenzione con Marsala. I cani catturati sono stati condotti al Canile comunale di Mazara del Vallo per la microchippatura e sterilizzazione e saranno poi trasferiti al rifugio convenzionato. I cani presi in cusotodia sono stati 5 nella giornata di ieri. L'intervento previsto nella giornata di oggi è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. I 5 cani prelevati si aggiungono ai 12 cani catturati dal comune di Petrosino nel 2025 a seguito delle segnalazioni ricevute. Nel 2024 erano state 20 le catture e le messe in custodia.

"Prosegue il costante lavoro di monitoraggio e cattura di cani randagi e vaganti sul nostro territorio - dichiarano Il Sindaco Giacomo Anastasi e l'Assessore Antonio Salmeri - Sono stati 17 i cani presi in custodia in questa prima parte dell'anno. Nonostante l'impegno della nostra Polizia Municipale e di tutte le autorita competenti, il fenomeno continua ad essere un problema per tutto il territorio provinciale. Proprio per questo - continuano il Sindaco e l'Assessore - sono molto utili gli interventi intercomunali come quello realizzato in questi giorni e le collaborazioni tra diversi comuni che si stanno provando a mettere in campo anche grazie al prezioso lavoro di monitoraggio e supervisione svolto dal Dipartimento veterinario dell'A.S.P. Oltre alla cattura dei randagi - concludono - è fondamentale promuovere la sterilizzazione dei cani vaganti e la microchippatura di tanti cani padronali ad oggi non ancora registrati all'anagrafe canina. Prendersi cura di un cane è un gesto di valore e richiede una presa di responsabilita' da parte di tutti"