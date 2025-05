Oggi torna a riunirsi Orgoglio Castelvetranese, “in massa a difesa dell’ospedale”

17/05/2025 07:30:00

Il Comitato Civico “Orgoglio Castelvetranese” torna a battersi per l’ospedale. Lo fa insieme al Comitato Civico in favore dell’intitolazione dell’Ospedale alla memoria del Dott. Fausto Mulè e alle PRO LOCO della Valle del Belìce. L’appuntamento è per oggi alle 10,30 presso la chiesa di San Domenico a Castelvetrano, con l’auspicio di coinvolgere la popolazione in “un’azione di massa in difesa del diritto alla salute dei 100.000 cittadini belicini”.

Un’assemblea alla quale sono stati invitati ad intervenire anche tutti i sindaci del Belice, “che dovranno essere il motore pulsante dell’azione di convincimento della politica regionale, all’attenzione del nostro ospedale, al fine di risollevarne le sorti, pur nell’ottica degli ospedali riuniti, consentendo alla struttura di essere efficiente ed in grado di offrire i servizi necessari, in special modo quelli essenziali dell’emergenza urgenza”.