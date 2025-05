“L’amore è un sintomo”: all'Istituto Damani di Marsala si presenta il libro di Leonardo Mendolicchio

18/05/2025 07:00:00

“L’amore è un sintomo” di Leonardo Mendolicchio, verrà presentato martedì 20 maggio, alle 17.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Abele Damiani di Marsala.

Mendolicchio è medico psichiatra psicanalista, membro della scuola Lacaniana di Psicoanalisi. Dirige due reparti per la riabilitazione e la cura dei disturbi alimentari dell’Istituto Auxlogico italiano. E’ fonder del progetto Food For Mind.

Il suo ultimo libro affronta le dinamiche dell’amore, una delle emozioni più universali e sfuggenti, invita a superare i luoghi comuni e le semplificazioni romantiche. E’ un viaggio clinico dentro le pieghe della mente umana, dove l’amore si manifesta anche come conflitto, dipendenza, idealizzazione, dolore.

Titolo provocatorio ma con un suggerimento: amare può essere – e spesso è – l’espressione di un disagio, un modo attraverso cui la nostra psiche tenta di elaborare qualcosa che non riesce a dire altrimenti.

Mendolicchio, ripercorrendo il pensiero di Freud e Lacan, sottolinea come l’amore possa funzionare come una “via di fuga” o una “messa in scena” dell’inconscio.

Vengono affrontati anche dei casi clinici, di cui Mendolicchio si è professionalmente occupato, ma sempre con un dialogo diretto con il lettore, accompagnando la riflessione secondo cui l’amore è un sintomo che parla del rapporto con noi stessi, con il nostro passato, con le mancanze e i desideri non detti.

Il filo conduttore è la complessità del sentimento, lontano da falsi miti e ovvia retorica, ma sempre in trasformazione. Un punto di vista diverso nel racconto anche delle donne, che possono essere tossiche quanto un uomo, narcise alla stessa maniera. Come i luoghi comuni diventano spesso traccia su cui basare una società in corto circuito. Due le interviste che chiudono il libro, all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, ad Elisabetta Manca di Nissa, femminista e presidente dell’associazione Voci dell’anima.

La prefazione è a cura della filosofa Mauro Gancitano. Interverrà la dottoressa Vania Mantia, referente Centro Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione presso l’ASP di Trapani. A coordinare i lavori Rossana Titone.