Trapani Shark, missione compiuta: è 2-0 su Reggio Emilia

19/05/2025 23:00:00

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Trapani Shark si impone 102-88 contro Reggio Emilia nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff e centra l'obiettivo, presentarsi a Reggio Emilia, per gara-3, avanti 2-0 e con la possibilità di chiudere la serie.

La partita è stata particolare, con Reggio che ha provato a cogliere di sorpresa i granata, dispuntando un ottimo primo quarto, trovando subito il +10 sul 13-23, con Trapani che fatica tantissimo, non trovando il proprio gioco, quello in transizione, e sbagliando anche dei canestri decisamente alla portata. Però, Trapani riesce a tamponare grazie ai singoli e alla fine del primo quarto è sotto di 5, sul 19-24, pagando anche i tanti rimbalzi in più conquistati dagli avversari.

Nel secondo periodo la squadra di Repesa prima sembra riprendersi, trovando il primo vantaggio con Horton in contropiede sul 37-36, ma poi tornano i problemi, con Reggio che al riposo lungo è avanti di uno, sul 42-43.

Il terzo periodo è quello della svolta. Reggio prova di nuovo l'allungo, tornando a +6 sul 48-54, ma a questo punto il time out voluto da Repesa rappresenta la svolta. Trapani, all'improvviso, torna a giocare la sua pallacanestro, trovando le giuste contromisure e mettendo all'angolo Reggio Emilia. Un parziale di 22-4, con Alibegovic, Galloway e Robinson mette l'incontro decisamente dalla parte di Trapani che trova il +12 sul 70-58, prima di chiudere sul 74-63 al suono della sirena, con i granata autori di 32 punti, dimostrando cche quando giocano ai loro ritmi, fanno male a tutti.

L'ultimo quarto vive di un sussulto di Reggio che prova a ricucire, ma ormai Trapani è decisamente padrona del campo. L'aggressività dei trapanesi è di un livello altissimo e se nei primi due quarti Reggio è stata migliore a rimbalzo, conquistandone 7 in più dei granata, a fine gara Trapani ribalta la statistica. E con le triple di Jd Notae, Galloway e Yeboah, i granata arrivano fino al +21 sul 100-79.

La partita a questo punto è più che terminata, con il pubblico che canta continuamente, intonando anche, per la prima volta, il "vinceremo il tricolor", il sogno ormai di tutti. Anche se per proseguire nella corsa verso lo scudetto occorre vincere a Reggio per chiudere subito la serie e godere di qualche giorno di riposo in più.