Estate e viabilità nel Trapanese. Il Comitato operativo: “nessuna criticità rilevante”

19/05/2025 11:05:00

Nessun cantiere particolarmente invasivo, nessuna emergenza viaria in vista dell’estate. È quanto emerso durante la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (COV), che si è tenuta nei giorni scorsi presso la Prefettura di Trapani, presieduta dal Viceprefetto Aggiunto Silvia Caponetto, in rappresentanza del Prefetto.

Al tavolo tecnico hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS e del Libero Consorzio Comunale di Trapani. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la valutazione della situazione viaria in vista del periodo estivo, con un’attenzione particolare alle aree a forte vocazione turistica della provincia, come San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e il litorale trapanese.

Secondo quanto riferito durante la riunione, non sono previsti, al momento, cantieri particolarmente impattanti lungo le principali arterie turistiche. I lavori di sfalcio della vegetazione, già programmati, saranno completati entro il mese di giugno per evitare disagi alla circolazione. Proseguiranno anche gli interventi sulla segnaletica orizzontale, che saranno eseguiti tramite cantieri mobili in modo da non interferire con il traffico.

Un focus specifico è stato riservato alla strada statale 187, l’asse viario che collega San Vito Lo Capo a Castellammare del Golfo, particolarmente trafficata nei mesi estivi. Su questa tratta, il Comune di Custonaci ha recentemente installato un impianto per il rilevamento della velocità nella frazione di Purgatorio. Tuttavia, come comunicato durante l’incontro, il limite di velocità è stato aggiornato da 30 a 50 km/h, in conformità con la normativa vigente, e l’impianto semaforico, che aveva creato alcune criticità in passato, risulta attualmente disattivato.

In sintesi, il Comitato ha assicurato che la viabilità nel periodo estivo non dovrebbe subire particolari rallentamenti o disagi, grazie a una programmazione attenta degli interventi e a un monitoraggio costante delle principali direttrici turistiche.