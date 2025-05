 Salemi, il gruppo consiliare Scrusciu interroga l'amministrazione su scuola San Leonardo e Comunità Energetica

19/05/2025 17:05:00

Due interrogazioni comunali, due temi cruciali per la città di Salemi. Le consigliere comunali Giuseppina Spagnolo e Giuseppa Asaro, del gruppo consiliare Scrusciu, hanno presentato formali richieste di chiarimento al Sindaco, alla Giunta e agli uffici competenti su due progetti strategici che, secondo il gruppo, stanno procedendo con ritardi e scarsa trasparenza: la riqualificazione della scuola dell’infanzia “San Leonardo” e lo stato di avanzamento della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS).

Scuola dell’infanzia San Leonardo: lavori in stallo

Nel mirino del gruppo Scrusciu c’è innanzitutto il mancato rientro degli alunni nella sede storica di via Leonardo da Vinci n. 2, oggetto di un finanziamento PNRR di oltre 843mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio. A distanza di mesi dal trasferimento temporaneo degli alunni nel plesso dei Cappuccini, avvenuto a fine 2023, non si registrano aggiornamenti ufficiali sul completamento dei lavori né sull’effettiva possibilità di tornare nella sede originaria per l’inizio del prossimo anno scolastico. Da qui l’interrogazione, con la richiesta di conoscere lo stato del cantiere, il cronoprogramma aggiornato e gli impegni concreti dell’Amministrazione per garantire il rientro degli alunni.

Comunità Energetica: progetto ancora nebuloso

La seconda interrogazione riguarda invece la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, per la quale il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale pari a 11.600 euro. Nonostante l’approvazione in Consiglio Comunale risalga a marzo 2023 e l’avvenuta erogazione di un acconto, le consigliere denunciano l’assenza di informazioni pubbliche sullo stato di avanzamento del progetto.

E' stato approvato il progetto tecnico? Quali impianti saranno coinvolti? Che forma giuridica avrà la comunità energetica? E soprattutto, come potranno aderire cittadini, imprese e realtà del terzo settore? Queste le domande delle due consigliere. Spagnolo e Asaro chiedono inoltre che l’Amministrazione organizzi incontri pubblici di informazione e coinvolgimento, ritenuti indispensabili per assicurare trasparenza e partecipazione in un’iniziativa che potrebbe portare benefici concreti sia in termini ambientali che economici.

“Chiarezza e tempi certi”

«Progetti strategici come questi non possono restare fermi o avvolti dall’incertezza – dichiarano le consigliere – Chiediamo chiarezza, tempi certi e coinvolgimento della cittadinanza».