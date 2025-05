 PNRR in Sicilia: dal 26 maggio i sopralluoghi nei cantieri sanitari

19/05/2025 19:35:00

Partiranno il prossimo 26 maggio da Agrigento i sopralluoghi programmati dall’Assessorato regionale alla Salute nei cantieri delle strutture sanitarie finanziate con i fondi del PNRR in Sicilia. Le verifiche, che si concluderanno entro metà luglio, coinvolgeranno un campione di interventi relativi a Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Ospedali Sicuri e Sostenibili.

L’iniziativa nasce dalla necessità di potenziare l’attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 “Salute” e del relativo Piano Operativo Regionale. A comunicarlo è una nota ufficiale firmata dal dirigente generale della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e dal coordinatore del team integrato incaricato delle ispezioni, Emanuele Di Paola.

Un team integrato per verifiche mirate

I sopralluoghi saranno effettuati da un team integrato guidato dal dottor Di Paola, con l’obiettivo di accertare lo stato di avanzamento reale dei lavori e di rilevare eventuali problematiche che potrebbero compromettere il rispetto delle scadenze ministeriali. Le Asp coinvolte sono state già informate dell’attività ispettiva. In preparazione alle visite, ogni RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dovrà compilare una check-list specifica per ciascuna linea di investimento, riportando dati aggiornati e segnalando criticità emerse. I documenti saranno poi trasmessi in forma unificata dal Referente Unico Aziendale per la vigilanza sull’attuazione del PNRR.

Organizzazione e partecipazione ai sopralluoghi

Il calendario delle visite, con indicazione dei cantieri e degli orari, sarà comunicato per tempo alle Direzioni Generali e ai RUP degli interventi selezionati. Durante i sopralluoghi, dovranno essere presenti il direttore dei lavori, un responsabile dell’impresa esecutrice e un rappresentante della Direzione Strategica. È inoltre richiesto che il Referente Unico Regionale metta a disposizione tutta la documentazione necessaria e garantisca la presenza di un consulente del supporto tecnico regionale per ogni giornata di verifica.

L’invito alla collaborazione

Nella nota, Iacolino rivolge un appello alla piena collaborazione di tutti gli attori coinvolti, sollecitando l’invio puntuale delle informazioni richieste e una gestione efficiente degli appuntamenti nei cantieri. L’obiettivo, ribadisce, è quello di garantire il corretto avanzamento dei lavori, in linea con gli obiettivi contrattuali delle Direzioni Generali.