20/05/2025 12:19:00

Un altro "bunker della droga" scoperto a Trapani, nascosto tra le case del quartiere Fontanelle. Con un blitz condotto all’alba, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, supportati dal nucleo cinofili di Palermo e dal cane antidroga RON, hanno arrestato due giovani trapanesi – un 20enne incensurato e un 24enne con precedenti – per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento, coordinato dalla Procura di Trapani e pianificato all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, è il secondo in pochi mesi nella stessa zona. Come già accaduto in via Rodolico, anche stavolta i militari hanno individuato un appartamento trasformato in punto vendita di droga, con accessi blindati, grate in ferro e un sofisticato sistema di videosorveglianza.

L’abitazione, occupata abusivamente, era attrezzata per vendere dosi direttamente attraverso feritoie ricavate nelle porte blindate. Per entrare, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno smantellato gli ostacoli strutturali.

All’interno, i Carabinieri hanno trovato cocaina, crack e hashish per un totale di quasi 200 grammi, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento e più di 1.500 euro in contanti.

Decisivo l’apporto del cane RON: durante l’ispezione dell’appartamento, ha fiutato qualcosa di sospetto nella camera da letto. Sotto una mattonella non perfettamente aderente, i militari hanno scoperto un nascondiglio con altra droga.

Per i due giovani sono scattate le manette e il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Un duro colpo al traffico di stupefacenti in una delle aree più sensibili della città, che resta sotto costante osservazione da parte delle forze dell’ordine.