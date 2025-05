 Chiusa per lavori la galleria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi

Mazara: semaforo non funzionate in via Val Demone

A Mazara del Vallo cresce l’allarme tra i cittadini per il protrarsi del malfunzionamento del semaforo situato all'incrocio tra via Val Demone, via Dei Vespri, viale Jugoslavia, viale Albania e via Val di Noto. Da tempo privo di una regolare...