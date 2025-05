Irregolarità: penalizzazione anche per il Trapani Shark di Antonini 

21/05/2025 19:28:00

Otto punti di penalizzazione in un giorno solo. Quattro per il Trapani Calcio, altri quattro per i Trapani Shark, la squadra di basket che sta giocando i play - off. Per Valerio Antonini, l’imprenditore che guida entrambe le società, è un colpo doppio e durissimo: il suo impero sportivo trapanese si ritrova ufficialmente sotto accusa per gravi irregolarità amministrative, con le sanzioni che verranno scontate nella stagione 2025-2026.

A stabilirlo è stato il Consiglio Federale della FIP, riunitosi oggi in seduta straordinaria. Alla luce dei rilievi dell’Agenzia delle Entrate, comunicati il 16 maggio e verificati dalla Commissione Tecnica di Controllo, è arrivata la penalizzazione: -4 in classifica per i Trapani Shark, per il mancato adempimento dei versamenti IRPEF e INPS. Gli atti sono già stati trasmessi alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, la FIGC ha deferito il Trapani Calcio per aver utilizzato crediti d’imposta inesistenti, acquistati tramite un’intermediazione che porta dritta a un giovane imprenditore campano di 25 anni, Gianluca Alfieri, e alla sua società con sede “fittizia” in via Montenapoleone a Milano. Anche in questo caso: quattro punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione.