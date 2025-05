Calcio a 5: doppia vittoria in casa Marsala Futsal nei play off e nel Campionato Under 19

21/05/2025 16:00:00

Continua a vincere il Marsala Futsal 2012 che sabato batte il temibile Mistral Palermo nella finale di ritorno dei playoff di serie B girone H per 3 a 1. Dopo un avvio di match in cui le due squadre si sono date battaglia, i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla marcatura di Pietro Bonafede in stato di grazia in questo periodo; gli azzurri però vengono riacciuffati subito dagli ospiti che siglano il pari con Murò e così si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa la “banda Torrejon” sale in cattedra con De Bartoli prima e Patti dopo che mettono a segno i sigilli per il finale 3-1. Match combattuto con molta correttezza da ambo le parti, con gli azzurri che davanti al proprio pubblico sono scesi in campo con determinazione e volontà di non deludere le aspettative, riuscendo portare a casa una vittoria pesante che permette di andare avanti nei play off contro le altre qualificate degli altri gironi. Prossimo appuntamento il 24 maggio ore 16, con la semifinale nazionale contro l’Alta Futsal, squadra militante nel girone G, per decretare chi, nel doppio confronto, potrà continuare il percorso verso l’obiettivo finale della promozione in A2.

Ottima prova sul campo del Palasport San Carlo anche per i giovani del Marsala Futsal che vincono anche il ritorno del primo turno del Campionato Under 19 fase nazionale contro le “Pantere Nere” Catanzaro. Grazie alle doppiette di Valenti e Sanalitro ed alla rete di Bonafede, capitan Taormina e compagni battono in casa per 5-4 i calabresi, centrando la qualificazione alle semifinali. Credits: Foto Marsala-Mistral della Passion Photo Events.