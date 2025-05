Domenica 25 maggio il 7° Trofeo Podistico "Alcamo Città d'Arte"

21/05/2025 18:15:00

Domenica 25 maggio, ad Alcamo, il 7^ Trofeo Podistico “Alcamo Città d’Arte”, manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Lipa Atletica Alcamo e valevole come prova del 22°GRAND PRIX PROVINCIALE TRAPANI FIDAL 2025 e prova ufficiale del circuito BIORACE 2025.

Le partenze sono previste a partire dalle ore 9.30 con un circuito cittadino ad anello che attraversa le vie del centro storico, per un percorso di 2,5 Km circa da ripetersi 4 volte per un totale di 10 Km per tutte le categorie sia maschili che femminili dai 16 anni in su, eccetto SM60 ed oltre ed SF60 ed oltre che effettueranno 3 giri del percorso.

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni CTG. M/F per la gara senior/master, i primi 3 classificati per le gare giovanili, la prima assoluta femminile, il primo assoluto maschile.

“L’iniziativa, inserita in un calendario regionale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) ed ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero) oltre a rivestire valore sportivo, sociale e tecnico, riesce a coinvolgere svariate ASD provenienti da diverse località ed è un’occasione di sana competizione sportiva e di aggregazione fra atleti di età differente. Infine, un ringraziamento alla Lipa Atletica di Alcamo non solo perché da anni porta avanti questa manifestazione, ma per aver curato anche un

aspetto culturale, la valorizzazione del nostro bellissimo centro storico, che fa da cornice a tutto il percorso della gara”, le parole dell’assessore alle politiche ed attività sportive Gaspare Benenati.