 Pantelleria 2030: al via il percorso partecipativo per un futuro sostenibile dell’isola

22/05/2025 19:00:00

È ufficialmente partito “Pantelleria 2030 – Strategia di Sviluppo Sostenibile”, il percorso partecipativo promosso dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria in collaborazione con il Comune, volto a costruire un futuro più equo, resiliente e sostenibile per l’isola.

L’incontro inaugurale, tenutosi venerdì 16 maggio presso l’Aula Consiliare del Comune, ha visto una grande partecipazione di cittadini, istituzioni, associazioni e operatori economici locali. Con il supporto tecnico di Ambiente Italia, si è avviato un dialogo aperto per definire insieme gli obiettivi e le azioni che guideranno lo sviluppo dell’isola fino al 2030.

La strategia punta a trasformare la tutela ambientale in un volano di crescita sostenibile, integrando tradizione e innovazione. Agricoltura eroica, gestione delle risorse naturali, turismo responsabile, energie rinnovabili e cura del paesaggio saranno al centro di una serie di incontri pubblici e laboratori partecipativi previsti fino al 2026.

Già durante il primo incontro sono emerse richieste concrete, come soluzioni sostenibili per la transizione energetica e misure di sostegno all’agricoltura locale, in particolare per incentivare la produzione e l’aggregazione tra piccoli produttori.

Il nuovo logo del progetto, presentato durante l’evento, raffigura un dammuso – simbolo dell’architettura pantesca – costruito con i colori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, rappresentando la sintesi visiva tra passato e futuro dell’isola.

Sindaco e Commissario del Parco hanno confermato il loro impegno congiunto per un percorso fondato sulla collaborazione e sull’ascolto, nella prospettiva di un modello di sviluppo che tenga insieme ambiente, economia e benessere sociale.

Il prossimo appuntamento è previsto per fine ottobre 2025, ma il Parco invita fin da ora tutta la comunità a partecipare attivamente: “Pantelleria 2030” è un cammino condiviso, e ogni voce può fare la differenza.