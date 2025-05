Marsala, tentata rapina a Porticella. Arrestati due ragazzi

22/05/2025 12:51:00

Due giovani tunisini sono stati arrestati e trasferiti in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Marsala, con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 15 aprile, quando una coppia di giovani era stata aggredita in Piazza Marconi da un gruppo di quattro uomini, tutti di nazionalità tunisina. Due dei responsabili erano già stati arrestati in flagranza subito dopo l’episodio. Oggi, grazie alle indagini della Polizia di Stato di Marsala, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono stati fermati anche gli altri due.

Decisiva per la ricostruzione della vicenda è stata la visione delle immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte, che hanno fornito elementi inequivocabili sulla responsabilità degli indagati.

Uno dei due soggetti arrestati oggi era già noto alle forze dell’ordine. A settembre 2024, aveva rapinato una ragazza al parco giochi del Lungomare Boeo, aggredendola con un coltello mentre si trovava su un monopattino elettrico: prima l’aveva minacciata, poi le aveva sputato e infine rubato il cellulare. Anche in quel caso aveva agito con un complice, lo stesso già finito in manette dopo la rapina di Piazza Marconi.

Ma non è tutto. Lo stesso ragazzo era anche stato denunciato per un’aggressione con arma da taglio avvenuta nel centro storico di Marsala a gennaio. E al momento della tentata rapina di aprile, si trovava ai domiciliari per spaccio di droga, arrestato dagli stessi agenti del Commissariato.

Con quest’ultima operazione, la Polizia di Stato di Marsala ha chiuso il cerchio su una vicenda che ha destato forte preoccupazione tra i cittadini.