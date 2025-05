Marsala: il consiglio comunale si riunisce solo per i debiti fuori bilancio

22/05/2025 18:50:00

Ancora una volta una seduta di consiglio comunale a Marsala che si riunisce esclusivamente per i debiti fuori bilancio e null'altro. Erano 17 i consiglieri comunali, nell'ultima seduta interamente dedicata alla trattazione dei “debiti fuori bilancio”. Le prime quattro delibere in merito sono state approvate, grazie all’illustrazione della vicepresidente Milazzo. Per le successive, invece, non si è proceduto alla votazione: alcuni consiglieri hanno infatti ritenuto necessaria la presenza in Aula dei dirigenti o funzionari dei settori competenti per chiarimenti tecnici sugli atti istruiti.

La seduta ha dato spazio anche al dibattito politico, alla presenza degli assessori Agate e Bilardello, e a diverse comunicazioni da parte dei consiglieri Carnese, Rodriquez, Coppola, Ferrantelli, Di Pietra e Orlando.

In chiusura, il presidente Sturiano ha annunciato che i lavori consiliari riprenderanno la prossima settimana, in date che saranno stabilite in accordo con i Capigruppo.