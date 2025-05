Uomo ucciso a coltellate in strada: sei fendenti al torace e all’addome

22/05/2025 07:27:00

Un drammatico episodio di violenza si è consumato nella serata di oggi a Palermo. Un uomo di 48 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita in viale dei Picciotti, nel quartiere Settecannoli. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito con almeno sei coltellate al torace e all’addome.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, l’uomo era ancora in vita, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

La vittima e le prime indagini

L’uomo, che viveva in strada insieme ai suoi cani, si rifugiava in un edificio abbandonato nei pressi dell’ex macello comunale, non lontano da un deposito della Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. Non aveva documenti con sé, ma è stato successivamente identificato. Al momento del ritrovamento non è stata rinvenuta l’arma del delitto, ma gli inquirenti ritengono che si tratti di un coltello.

A dare l’allarme sarebbero stati altri senzatetto presenti nella zona. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Palermo, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area di Brancaccio, vicina al luogo dell’omicidio.

La compagna sotto choc

Accanto alla vittima viveva anche una donna, anch’essa senzatetto. Secondo quanto emerso, potrebbe aver assistito all’aggressione oppure aver scoperto il corpo del compagno subito dopo l’accaduto. È stata trasportata in ospedale in stato di choc. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere la sua testimonianza per fare luce sulla dinamica dell’omicidio.

Gli agenti hanno inoltre contattato il canile municipale per occuparsi degli animali che vivevano con la vittima. Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono alcuna pista, mentre si cerca di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e di individuare il responsabile dell’efferato delitto.