Santa Ninfa, i Lions donano due occhiali smart con intelligenza artificiale a ragazzi non vedenti

Due dispositivi all’avanguardia per la mobilità autonoma di chi non vede. È questo il cuore dell’iniziativa che ieri, a Santa Ninfa, ha visto i Lions Siciliani della 2ª Circoscrizione consegnare due paia di occhiali speciali a due ragazzi non vedenti, segnalati dalla Sezione di Trapani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

Si tratta di occhiali dotati di una microcamera e di un sistema di intelligenza artificiale, inizialmente sviluppato da Google e poi perfezionato da una start up olandese. Un supporto straordinario che consente a chi ha una grave disabilità visiva di leggere testi, riconoscere banconote, navigare in rete, orientarsi nello spazio e perfino effettuare chiamate vocali. Il tutto con semplici comandi vocali o sfiorando la montatura con le dita.

«Mi occupo di informatica da oltre 30 anni e ritengo che questo sia un ausilio importantissimo per i non vedenti grazie all’intelligenza artificiale», ha dichiarato Giovanni Moltisanti, referente distrettuale Lions per i service sull’intelligenza artificiale. «In soli sei mesi sono stati rilasciati molti aggiornamenti software e implementate nuove funzioni che fino a poco tempo fa erano impensabili», ha aggiunto, durante una dimostrazione pratica davanti a oltre 170 partecipanti. La platea ha assistito con attenzione mentre Moltisanti mostrava come gli occhiali leggono una rivista, riconoscono una banconota o descrivono lo scenario circostante.

La riunione Lions si è svolta in un clima disteso e ha rappresentato il momento conclusivo di una campagna di raccolta fondi partita lo scorso gennaio con un evento al teatro della scuola media Pagoto di Erice. «Questa iniziativa si è rivelata un grande successo – ha spiegato Elia Maggio, presidente della 2ª Circoscrizione Lions – e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo». Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della sezione UICI di Trapani, Antonio Struppa, che ha ringraziato i Lions per «il gran cuore dimostrato a favore della causa dei ciechi».

Tra i promotori dell’iniziativa anche Salvatore Bonfiglio, segretario della Sezione UICI di Trapani e componente del direttivo Lions: «Quando con Elia abbiamo pensato a questo progetto, ho capito subito che avrebbe potuto rappresentare un aiuto fondamentale per l’autonomia e la mobilità dei ciechi. Auspico che possa diventare una buona prassi da estendere ad altre circoscrizioni Lions in tutta Italia».

I due ragazzi non vedenti affidatari degli occhiali collaboreranno con la start up produttrice offrendo feedback utili al miglioramento del dispositivo e alla sua futura evoluzione. Un modo per contribuire in prima persona alla costruzione di un futuro più accessibile, con la tecnologia al servizio dell’autonomia.