Tony Pipitone assolto. La reazione di Piera Maggio: "Ma non ha mantenuto suo figlio"

Con un post pubblicato sulla sua pagina Fb, Piera Maggio è intervenuta sull’assoluzione dell’ex marito Antonino Pipitone dall’accusa di “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

A denunciarlo era stato il figlio, Kevin, (supportato dalla madre Piera Maggio, sottolinea l’avvocato Luisa Calamia, difensore di “Tony” Pipitone). La denuncia si fondava su una pretesa economica riconosciuta al figlio dal Tribunale di Marsala che aveva emesso la sentenza di divorzio. “A chiarimento delle falsità scritte – afferma Piera Maggio - in cui si è detto ‘Adesso aspetto tutti quelli che hanno diffamato ........ definendolo un padre che non ha mantenuto i suoi figli’.

La Sentenza di assoluzione di Tony Pipitone dice questo: "Dinanzi all'inadempimento dell'odierno imputato protrattosi sin dal 2007" ed ancora "Appare evidente che il Pipitone Antonino, sottraendosi sistematicamente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento impostogli in favore del figlio, abbia integrato il fatto tipico di reato punito dalla fattispecie incriminatrice".

“Rammento soltanto – continua la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara l’1 settembre 2004 - che Kevin nel 2007 aveva l'età di 12 anni e il padre legittimo non ha mai contribuito. Vero è che il reato dal 2007 al 2018 è prescritto. Tuttavia il Giudice di Marsala lo assolve affermando: "A fronte di un effettivo inadempimento, debba ritenersi che lo stesso abbia in buona fede ritenuto di non assolvere ai suoi obblighi". E così conclude la Maggio: “Comunque, nessun onore per coloro che festeggiano pur sapendo di mentire, consapevoli della verità. Cosa dovrebbe festeggiare un genitore che non ha mai contribuito al mantenimento di un figlio legittimo? Si facciano due domande e si diano da sé le risposte. Amen”.