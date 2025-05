23 Maggio: a Gaza si muore di fame, Trump contro Harvard, stasera lo Scudetto

23/05/2025 07:06:00

E' il 23 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli investigatori che hanno riaperto il caso Garlasco sono convinti che Andrea Sempio sapesse che Chiara Poggi, nei giorni precedenti alla sua uccisione, era a casa da sola

• I due funzionari dell’ambasciata di Israele a Washington uccisi da un attivista pro-Palestina di 30 anni stavano per sposarsi. L’assassino ha detto: «L’ho fatto per Gaza»

• Negli ultimi due giorni a Gaza 29 bambini e anziani sarebbero morti di fame. E solo ieri i bombardamenti sulla Striscia avrebbero fatto almeno 82 vittime





• Sulla vetrina di una merceria in centro a Milano è stato appeso un cartello (poi rimosso) con scritto in ebraico «israeliani sionisti non sono benvenuti qui»

• Putin avrebbe ordinato di creare una «zona cuscinetto» a protezione delle regioni di Kursk e Belgorod

• Una statua a grandezza naturale di Stalin è stata installata all’interno della metropolitana di Mosca, nella stazione Taganskaya

• L’amministrazione Trump ha bloccato la possibilità per i non statunitensi di iscriversi all’università di Harvard

• Trump ha ricevuto Louis Prevost, fratello maggiore di papa Leone XIV, nello Studio Ovale, e anche 220 investitori in criptovalute nel suo golf club

• La Cassazione ha sancito che in una coppia omosessuale anche la madre non biologica (detta «intenzionale») ha diritto a essere riconosciuta come genitore di un bambino nato con la fecondazione assistita

• Il ministero dei Trasporti (Salvini) avrebbe dirottato milioni destinati al rifacimento delle strade nel Nord Italia al cantiere del ponte sullo stretto di Messina

• Sono passati 15 anni dalla prima transazione in bitcoin, quando 10 mila criptovalute vennero scambiate per due pizze (oggi un singolo bitcoin può comprare circa 5.500 pizze)

• Oggi c’è uno sciopero dei treni. Ieri il Gruppo Fs e i sindacati hanno firmato un’intesa che prevede un aumento di 230 euro mensili dei minimi salariali

• A Napoli una donna si è suicidata dopo aver sparato alla testa ad un’altra donna (è grave), forse la sua compagna, figlia di un camorrista

• In provincia di Treviso, in due episodi distinti, due operai hanno perso un braccio

• Un piccolo aereo privato è caduto su una zona residenziale di San Diego, in California. Ci sono almeno due morti

• A Desenzano del Garda sono stati vinti 35 milioni di euro al Superenalotto

• Il Regno Unito ha ceduto le isole Chagos, che controllava dal 1814, a Mauritius

• Ieri all’alba al largo di Creta c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6, avvertita anche in Sud Italia

• È spuntato un nuovo testamento di Alain Delon, dove dà alla figlia Anouchka (ignorando gli altri due figli maschi) il diritto esclusivo di decidere sull’uso della sua immagine

• La Val d’Aosta sta pensando di permettere la «caccia selettiva» dello stambecco

• L’olandese Olav Kooij (23 anni, team Visma) ha vinto la 12esima tappa del Giro d’Italia, la Modena-Viadana

• Luka Modrić, 39 anni, ha detto che a fine stagione lascerà il Real Madrid

• Stasera il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, se batte il Cagliari

• Sono morti la press agent di attori Patrizia Brandimarte (78 anni), il deejay amico di Vasco Rossi Sergio Silvestri (73 anni), il pittore di strada Antonio Mandarino (74 anni), detto «o’ poeta»



Titoli

Corriere della Sera: Orrore antisemita negli Usa

la Repubblica: Usa, attacco antisemita

La Stampa: Diplomatici israeliani uccisi / Netanyahu accusa l’Europa

Il Sole 24 Ore: Il budget Usa / affossa i T-Bond / Bitcoin record: / 111mila dollari

Avvenire: La miccia dell’odio

Il Messaggero: Uccisi 2 diplomatici israeliani / Il killer: «L’ho fatto per Gaza»

Il Giornale: Allarme ceto medio

Leggo: Sì alle mamme arcobaleno

Qn: Un figlio con due madri / Coppie gay i nuovi diritti

Il Fatto: La caccia ai latitanti: / 45 giorni e poi basta

Libero: Garlasco è un caso politico

La Verità: La Consulta uccide il papà / (e anche la democrazia)

Il Mattino: La nostra / Notte

il Quotidiano del Sud: Raid antisemita in nome di Gaza

il manifesto: Non ce n’è / una sola

Domani: Odio anti Israele, due morti in Usa / Netanyahu: «Colpa dei leader Ue»