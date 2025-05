23/05/2025 06:00:00

L'uomo più furbo.

Che si vanta di fare affare con mezzo mondo e con qualche dittatore.

Che dice di essere un gran giocatore a poker.

Che dice di sapere tutto, sul grano, e sulla grana...

Che è venuto a Trapani ad insegnare agli altri come si fa impresa.

Che vuole costruire una mega Cittadella dello Sport, a Trapani, raccogliendo investimenti - dice - per 110 milioni di euro.

Che dà del "miserabile" e "sciacalli" ai giornalisti non graditi.

Che dà del "fallito" ai concorrenti, o agli ex fornitori, i "quattro sfigati".

Il cittadino onorario di Trapani che più onorario non si può.

Che ha comprato la tv locale di Trapani per trasformarla "in un canale televisivo nazionale", ed insegnare agli altri come si fa l'editore.

Che voleva essere risarcito per un campionato di calcio "completamente falsato".

Che bacchetta chi (testuale) "scrive stupidaggini sui socials".

Che ha come "Chief Financial Officer" l'uomo che fino a Settembre scorso era capo della Guardia di Finanza di Trapani.

Lui, l'uomo più furbo.

E' vittima di quella che lui chiama "una clamorosa truffa".

Si è fatto truffare da un ragazzotto di 25 anni. Un certo Alfieri. Provenienza: Avellino.

Che viveva con la famiglia in un prefabbricato per i terremotati dell'Irpinia.

Che sul profilo Facebook dichiara candidamente di essere in possesso solo del diploma di terza media, conseguito alla scuola "Solimena" di Serino.

Che ha una società dal capitale sociale di 25mila euro, costituita qualche mese fa, con sede a Milano, via Montenapoleone, dove però non l'hanno mai visto.

Che gli ha venduto crediti con il Fisco, di fatto, inesistenti.

Li ha venduti a chi?

A lui. L'uomo più furbo.

Giacomo Di Girolamo

P.S. E pensa se non era furbo ...