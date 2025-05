Fedez in concerto gratis a San Vito 

23/05/2025 12:32:00

È Fedez la prima grande star musicale annunciata per il Cous Cous Fest 2025, il festival internazionale dell’integrazione culturale che si terrà a San Vito Lo Capo dal 19 al 28 settembre. L’appuntamento con l’artista è per giovedì 25 settembre alle ore 22.30, quando salirà sul palco sulla spiaggia per un live show che promette adrenalina e grandi emozioni.

Con 98 dischi di platino, oltre 13 milioni di follower su Instagram e una carriera ricca di successi, Fedez è uno degli artisti più iconici della scena pop italiana. Il pubblico potrà ascoltare dal vivo le sue hit più amate, da Bella Storia a La Dolce Vita, da Mille fino a Battito, il brano presentato a Sanremo 2025.

Novità di quest’anno è l’introduzione dell’Area PIT, uno spazio riservato sotto il palco per vivere il concerto ancora più da vicino. L’ingresso all’area esclusiva ha un costo simbolico di 15 euro (prevendita inclusa), con i biglietti già disponibili sui circuiti Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. Il resto della spiaggia, come da tradizione del festival, resterà a ingresso gratuito.

La gara e i volti della TV

Il cuore del Cous Cous Fest resta il Campionato del mondo di cous cous, un’occasione di confronto gastronomico che celebra il cous cous come simbolo di dialogo tra culture. A presiedere la giuria di esperti sarà Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai e firma autorevole del panorama culturale italiano.

Non mancheranno volti noti del piccolo schermo: torna Giuseppe “Peppone” Calabrese, volto popolarissimo di Linea Verde e Camper, Cavaliere della Repubblica e ambasciatore della dieta mediterranea. Al suo fianco, nuovamente, Federico Quaranta e Valentina Caruso, già amati conduttori del festival, pronti a raccontare sapori, emozioni e incontri multiculturali.

Un’edizione che si preannuncia speciale

Giunto alla 28ª edizione, il Cous Cous Fest si conferma come uno degli eventi più importanti e partecipati del Mediterraneo. Unisce gastronomia, musica e cultura in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. E quest’anno, con il ritorno dei grandi concerti e l’arrivo di ospiti di richiamo nazionale, l’edizione 2025 si preannuncia indimenticabile.

Per il programma completo e gli aggiornamenti, è possibile seguire il sito ufficiale del festival e i canali social dedicati.