Colomba Bianca Xmas Festival: domenica, jazz e swing al Centrale Music Hall di Marsala

Musica dal vivo, atmosfera natalizia e gusto si incontrano a Marsala per il Colomba Bianca Xmas Festival, in programma domenica 21 dicembre 2025 al Centrale Music Hall.

L’appuntamento rientra nel format Music, Wine & Food promosso da Colomba Bianca – Biocantine di Sicilia, che unisce l’esperienza musicale alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Protagonista della serata sarà il concerto natalizio “Merry Christmas & Happy New Swing”, uno spettacolo jazz/swing affidato al musicista Mauro Carpi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra grandi classici natalizi rivisitati in chiave swing e sonorità jazz.

Un evento pensato per celebrare il periodo delle feste con eleganza e leggerezza, immersi in un'atmosfera calda e raffinata, tra musica dal vivo e convivialità, nel cuore di Marsala.




