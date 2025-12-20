Sezioni
Cultura

» Spettacoli
20/12/2025 11:13:00

Colomba Bianca Xmas Festival: domenica, jazz e swing al Centrale Music Hall di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/1766225943-0-colomba-bianca-xmas-festival-domenica-jazz-e-swing-al-centrale-music-hall-di-marsala.png

 

Musica dal vivo, atmosfera natalizia e gusto si incontrano a Marsala per il Colomba Bianca Xmas Festival, in programma domenica 21 dicembre 2025 al Centrale Music Hall.

 

L’appuntamento rientra nel format Music, Wine & Food promosso da Colomba Bianca – Biocantine di Sicilia, che unisce l’esperienza musicale alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

 

Protagonista della serata sarà il concerto natalizio “Merry Christmas & Happy New Swing”, uno spettacolo jazz/swing affidato al musicista Mauro Carpi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra grandi classici natalizi rivisitati in chiave swing e sonorità jazz.

Un evento pensato per celebrare il periodo delle feste con eleganza e leggerezza, immersi in un’atmosfera calda e raffinata, tra musica dal vivo e convivialità, nel cuore di Marsala.

 

 









