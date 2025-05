Marsala: il marciapiedi di Corso Calatafafimi invaso da auto e non solo...

24/05/2025 00:00:00

Il marciapiedi di Corso Calatafimi, a Marsala è diventato un percorso a ostacoli. Tra auto parcheggiate in modo selvaggio e bidoni della raccolta differenziata piazzati senza criterio, i cittadini si trovano costretti a scendere in carreggiata, mettendo a rischio la propria sicurezza.

«È inaccettabile – scrive un lettore di tp4 – che in una città civile si debba camminare in mezzo alla strada perché i marciapiedi sono occupati da chi non ha rispetto né delle regole né degli altri». Il riferimento è in particolare a un grosso bidone dei rifiuti posizionato proprio al centro del passaggio pedonale, oltre alle consuete auto parcheggiate in sosta vietata. Un problema di inciviltà, certo, ma anche di gestione del decoro urbano.

