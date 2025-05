Solidarietà al popolo Palestinese, l'appello dell'associazione "Il Soccorso" di Misiliscemi

24/05/2025 08:00:00

In un momento storico segnato da una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo, l’associazione di volontariato “Il Soccorso” OdV di Misiliscemi rompe il silenzio e lancia un appello accorato alla comunità locale, nazionale e internazionale. Con una lettera aperta firmata dal presidente Pino Aceto, l’organizzazione esprime una profonda solidarietà alla popolazione palestinese, sottolineando l’urgenza di un intervento immediato per fermare la violenza e garantire il rispetto dei diritti umani.

«A Gaza si consuma ogni giorno una tragedia umanitaria inaccettabile – si legge nel documento –. Bambini, donne, anziani, operatori sanitari e soccorritori vivono sotto bombardamenti continui, in condizioni disumane, privati dei beni essenziali, del diritto alla cura e, soprattutto, del diritto alla vita». Una situazione che, secondo l’associazione, non può e non deve lasciare indifferenti.

L’appello è chiaro: fermare subito i bombardamenti, aprire corridoi umanitari sicuri e garantire il rispetto pieno del diritto internazionale. Ma anche condannare con forza ogni crimine di guerra e ogni violenza contro i civili, da qualsiasi parte essa provenga. «Il dolore e la morte non possono avere doppio standard. La sofferenza di un popolo non può giustificare quella inflitta a un altro».

L’associazione “Il Soccorso”, da sempre impegnata sul territorio in attività di assistenza e solidarietà, sottolinea come il volontariato non possa rimanere neutrale di fronte all’ingiustizia. «Siamo accanto a chi soffre, ovunque si trovi – continua la lettera –. Crediamo nel valore universale della pace, della dignità e della giustizia. Costruire pace è un dovere collettivo. Tacere è una forma di complicità».

Infine, un appello alle istituzioni italiane ed europee: farsi promotrici di un’azione diplomatica coraggiosa e concreta, che ponga fine alla strage in corso e apra la strada a una soluzione giusta e duratura, fondata sul rispetto reciproco, sulla sicurezza e sulla speranza per tutte le popolazioni coinvolte.