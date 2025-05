I fatti del 24 Maggio: Napoli campione, tornano i dazi di Trump, addio a Salgado

24/05/2025 07:14:00

E' il 24 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto. Ha battuto il Cagliari 2 a 0, con gol di McTominay e Lukaku



• Un po’ a sorpresa, Trump ha annunciato dazi al 50 per cento sui prodotti europei dal primo di giugno (e al 25 per cento sui prodotti Apple fabbricati fuori dagli Usa). A Bruxelles sperano che sia solo una mossa negoziale





• Harvard (dove ieri Kim Kardashian si è laureata in giurisprudenza) ha fatto ricorso contro il blocco delle iscrizioni di stranieri voluto da Trump, che perciò è stato sospeso

• In Venezuela l’opposizione ha chiesto di disertare le elezioni di domani, che sarebbero solo una farsa per legittimare il regime di Maduro

• Elias Rodríguez, fermato per l’uccisione di due dipendenti dell’ambasciata israeliana di Washington, rischia la pena di morte

• Russia e Ucraina hanno liberato 390 prigionieri ciascuna. È l’inizio del più massiccio scambio dall’inizio della guerra, che porterà alla liberazione di mille persone per parte

• Per la prima volta dal secondo dopoguerra c’è un dispiegamento permanente di truppe tedesche all’estero, in Lituania

• A Parigi, dove viveva, è morto il fotografo brasiliano Sebastião Salgado (81 anni), noto per i suoi reportage sulle popolazioni indigene, povere, fiaccate dalla guerra e dal cambiamento climatico

• Alla stazione di Amburgo una donna ha pugnalato 17 persone, 4 sono gravi. Sembra non abbia agito per motivi politici

• In Trentino è morto l’operaio Victor Durbala, 25 anni, schiacciato da alcune barre in acciaio

• In provincia di Vicenza un camionista in pensione è stato ucciso dal figlio pizzaiolo a colpi di badile

• In Norvegia una nave cargo lunga 135 metri si è arenata nel giardino di un signore, che però non si è accorto di nulla e ha continuato a dormire (finché non lo ha svegliato il vicino)

• Domani si vota a Genova, Ravenna, Taranto e Matera, e in altri 113 comuni

• In Brianza militari italiani e stranieri stanno partecipando a una competizione di tre giorni in cui si «gioca» alla guerra

• Papa Leone XIV ha ripristinato la gratifica di 500 euro ai dipendenti vaticani per l’elezione del nuovo Papa (che era stata archiviata da papa Francesco) e ha regalato 5 mila croissant ai senzatetto

• Gli Usa smetteranno di produrre i pennies, i centesimi di dollaro con l’effigie di Lincoln

• Djokovic è in finale agli Atp di Ginevra, potrebbe vincere il suo centesimo titolo. E ad Amburgo oggi giocano la finale tre italiani: Cobolli e il duo Bolelli-Vavassori

• Pedersen ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia, la maglia rosa è del messicano Del Toro

• Al Bano ha fatto visita a Sophia Loren nella sua casa di Ginevra, e nelle foto si vede l’attrice piuttosto invecchiata

• A Cannes, nella sezione Un Certain Regard, ha vinto il film The Mysterious Gaze of the Flamingo del cileno Diego Cespedes

• È morto il filosofo scozzese Alasdair MacIntyre (96 anni), che scrisse Dopo la virtù

Titoli

Corriere della sera: Trump minaccia la Ue: dazi al 50%

la Repubblica: Trump sfida / l’Europa / dazi al 50%

La Stampa: Dazi, schiaffo di Trump all’Ue

Il Sole 24 Ore: Trump minaccia 50% di dazi all’Europa / Moody’s alza l’outlook italiano a positivo

Avvenire: L’urlo dei bimbi di Gaza / «Due su tre alla fame»

Il Messaggero: Dazi, Trump minaccia la Ue

Il Giornale: Il «bazooka» di Trump / Nuove minacce di dazi

Qn: Trump minaccia l’Europa / «Dazi del 50 per cento»

Il Fatto: Bce: «Il Riarmo vuol / dire più tasse e tagli»

Libero: «Sull’impronta di Sempio / c’è il sangue di Chiara»

La Verità: Occhio ai risparmi: la Ue ci prova

Il Mattino: FaNtastici

il manifesto: In briciole

Domani: Trump bullizza di nuovo l’Ue / «Dazi al 50 per cento», Borse ko