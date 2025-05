In Sicilia un uomo si sveglia dal coma e scappa dall'ospedale mezzo nudo

24/05/2025 17:41:00

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Milazzo, dove un uomo è stato visto correre seminudo per le strade della città, indossando solo un pannolone. L’episodio si è verificato in via Ciantro, dove diversi passanti hanno notato la scena surreale, immortalata con foto e video che nel giro di poche ore sono diventati virali sui social e nelle chat locali.

L’uomo, residente nella zona dei Nebrodi, si era da poco risvegliato dal coma e si trovava ricoverato presso l’ospedale di Milazzo. Per cause ancora in fase di accertamento, è riuscito ad allontanarsi dalla struttura sanitaria senza essere notato e ha iniziato a vagare per la città in evidente stato confusionale.

Le numerose segnalazioni dei cittadini hanno permesso un rapido intervento da parte della Polizia, che ha rintracciato e fermato l’uomo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

Il caso ha suscitato molte reazioni anche per il clamore mediatico seguito alla diffusione delle immagini, che hanno sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza all’interno dell’ospedale.