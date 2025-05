   Pantelleria, trova un pezzo delle Frecce Tricolori e lo mette in vendita online

24/05/2025 08:48:00

Un frammento della coda di uno degli aerei MB-339 delle Frecce Tricolori, coinvolto nell'incidente del 6 maggio scorso a Pantelleria, è finito in vendita su eBay. L’annuncio è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, che monitorano la rete per contrastare la vendita illecita di beni culturali e militari.

Il pezzo messo in vendita è un equilibratore, ovvero una parte aerodinamica fondamentale per il volo, che consente di cabrare o picchiare. Secondo quanto ricostruito, l’equilibratore apparteneva a uno dei due velivoli che si erano toccati durante un'esercitazione in volo. Dopo l’incidente, se ne erano perse le tracce.

I Carabinieri della stazione di Pantelleria, allertati dai colleghi del nucleo specializzato, hanno rintracciato il cittadino che aveva pubblicato l’annuncio. L’uomo è stato trovato in possesso del pezzo nei pressi dell’aeroporto dell’isola ed è risultato collaborativo con gli investigatori. Il componente è stato immediatamente sequestrato ed è ora al centro di approfonditi accertamenti tecnico-specialistici.

La Procura militare di Verona, competente sul 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto (sede delle Frecce Tricolori), ha aperto un’inchiesta. Il pezzo sequestrato potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire le dinamiche dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

La vicenda solleva interrogativi anche sulla sicurezza e la gestione dei rottami militari dopo incidenti aerei, soprattutto in zone non presidiate.