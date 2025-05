Fumetti, aquiloni, festival. Gli eventi del weekend in provincia di Trapani

24/05/2025 06:00:00

Concerti, spettacoli teatrali, mostre, festival: la provincia di Trapani si anima con un programma variegato e coinvolgente.

Tra gli eventi di punta del weekend del 24 e 25 maggio, spiccano la sesta edizione di Trapani Comix & Games, il suggestivo Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo e il gran finale del festival 38° Parallelo a Marsala, che chiude con lo spettacolo di Stefano Massini e un dibattito dedicato ai diritti e alla Costituzione:

TRAPANI - In pieno svolgimento Trapani Comix & Games 2025, che si terrà fino al 25 maggio alla Villa Margherita e in vari luoghi del centro storico di Trapani. L'evento, giunto alla sesta edizione, celebra la cultura pop con fumetti, cosplay, videogiochi, cultura giapponese e spettacoli live. Tra gli ospiti ci saranno Leo Ortolani, Cristina D’Avena, Fumettibrutti, Alex Maleev e St3pny. Novità di quest’anno includono la mostra “Heroes”, la Hanami Zone e il progetto “Comix in Vetrina”. I biglietti sono disponibili online a partire da 13 euro.

SAN VITO LO CAPO - Fino al 25 maggio a San Vito Lo Capo è possibile partecipare al Festival Internazionale degli Aquiloni con 65 aquilonisti da Italia, Francia e Malta. Il cielo si animerà con voli spettacolari, tra cui l’emozionante esibizione notturna con aquiloni fluorescenti. In programma anche gonfiabili giganti, spettacoli serali, laboratori e stand locali. L’evento, gratuito, è organizzato da Emporio Musica con il sostegno del Comune.

MARSALA - Sabato 24 maggio si conclude a Marsala la nona edizione del Festival “38° Parallelo – tra libri e cantine”, dedicata al tema “Rigenerazione”. Alle 11:00, nel Giardino Storico del Parco Archeologico Lilibeo Marsala si terrà un dibattito sull’articolo 3 della Costituzione, moderato da Paolo Di Paolo, con Paola Di Nicola Travaglini, Cinzia Sciuto e Valeria Della Valle, accompagnato dagli interventi musicali del cantautore Giacomo Maria Carpa. Un’occasione per riflettere sul linguaggio, i diritti e la costruzione di una società più inclusiva. In serata, alle 21:00 al Teatro Impero, gran finale con l’imperdibile spettacolo-monologo di Stefano Massini, Alfabeto delle Emozioni, un viaggio intenso tra parole e sentimenti. L’evento è a pagamento, con biglietti disponibili online su tickettando o presso I Viaggi dello Stagnone in via dei Mille 65. Una giornata da non perdere, che chiude in bellezza un festival diventato punto di riferimento culturale per il territorio.

MARSALA - Dal 24 maggio al 19 ottobre 2025, il Convento del Carmine di Marsala ospita la mostra “Piero Guccione – Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. L’inaugurazione si terrà sabato 24 maggio alle ore 18, con una presentazione pubblica nel chiostro del convento. La mostra sarà visitabile da martedì a domenica: da novembre a giugno ore 10–12.30 e 17–19; da luglio a ottobre ore 10–12.30 e 19–21. Lunedì chiuso, ingresso gratuito.

ERICE - Sabato 24 maggio alle 18:30, al Teatro Gebel Hamed di Erice, il Conservatorio “A. Scontrino” presenta “Un pomeriggio all’opera”. In scena un cast vocale di giovani solisti, preparati dal soprano Micaela Carosi, con musiche di Mozart, Pergolesi, Paisiello e Verdi. Dirige al pianoforte il maestro Riccardo Serenelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

CASTELVETRANO - Il 24 maggio Castelvetrano celebra la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo con l’evento “Le cure palliative domiciliari e pediatriche”, organizzato da Samot Onlus e Samot Child. Dalle 16 alle 20, stand, giochi e attività per bambini animeranno il Sistema delle Piazze, con la partecipazione di varie associazioni. Dalle 16 alle 18, alla collegiata dei Santi Pietro e Paolo, si terrà un incontro informativo aperto a cittadini e operatori sanitari. L’iniziativa, parte del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, è patrocinata dall’Ordine dei medici di Trapani.

MAZARA DEL VALLO - Dopo sei anni torna a Mazara del Vallo la “Festa di Lu Signuri di Santamaragesu”, fino al 25 maggio 2025, in occasione del 60° anniversario della Parrocchia del Sacro Cuore. Il programma prevede celebrazioni religiose, eventi culturali, giochi e una processione con benedizione del mare.

CASTELVETRANO - Domenica 25 maggio alle 21, al Teatro Selinus, debutta “Mèdéa, arcana opera in canto”, riscrittura in siciliano arcaico della tragedia di Euripide. Lo spettacolo, scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, è interamente cantato e ambientato nel Risorgimento. Medea diventa simbolo della Sicilia annessa e tradita, in un’opera che unisce musica, lingua e identità. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Castelvetrano.

TRAPANI - Sabato 24 maggio al Cine Teatro Ariston i Gemelli di Guidonia chiudono la stagione teatrale con lo spettacolo “Intelligenza musicale”. Il trio fonde classici italiani e internazionali con l’uso creativo dell’intelligenza artificiale e l’interazione del pubblico. In programma un mix originale tra passato, futuro e improvvisazione musicale.

PACECO - Domenica 25 maggio, il Parco Baiata di Paceco ospiterà la decima edizione della tradizionale festa dedicata all’ambiente e alla comunità. Dalle 9:30 in poi, spazio a musica dal vivo, accampamenti scout, laboratori e attività per tutte le età. Un’occasione per riscoprire la natura e vivere una giornata all’aria aperta insieme alle associazioni locali.

CANTINE APERTE - Il 24 e 25 maggio 2025 torna Cantine Aperte, con un’edizione rinnovata e dedicata all’innovazione dell’enoturismo. Le cantine siciliane apriranno le porte ai visitatori, offrendo nuove esperienze di ospitalità e degustazione. L’elenco completo delle cantine aderenti in Sicilia è consultabile qui: movimentoturismovino.it - Cantine Sicilia 2025.

ALCAMO - Domenica 25 maggio alle ore 19:00, la Cittadella dei Giovani ospita la New Saxophone Orchestra diretta da Paolo Morana. Il concerto fa parte della XXXIX edizione della Stagione Concertistica “Amici della Musica”. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’ensemble e del sax.

