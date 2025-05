Tragedia a Partinico: due giovani morti in un incidente

24/05/2025 09:46:00

È di due giovani vittime il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Partinico, lungo la statale 186. Cristian Abbate, 25 anni, e Leonardo Di Blasi, 21 anni, hanno perso la vita nella notte dopo che la loro Fiat Grande Punto si è schiantata contro la saracinesca di un edificio.

A bordo dell'auto, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco hanno estratto i due ragazzi dalle lamiere e li hanno affidati ai sanitari del 118. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma sono morti poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. L’intera comunità di Partinico è sotto choc per una tragedia che spezza due giovanissime vite.