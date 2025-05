Colombaia di Trapani, ancora niente lavori. "E' inaccettabile"

25/05/2025 15:05:00

Sono passati 23 anni di attese, promesse e rinvii. E oggi, con 27 milioni di euro già stanziati grazie ai fondi del PNRR, i lavori di recupero della Colombaia di Trapani non sono ancora partiti. A denunciarlo è l'associazione “Salviamo la Colombaia”, che lancia un nuovo appello chiedendo chiarezza e azioni concrete.

«È inaccettabile – afferma il presidente Luigi Bruno – che un monumento bimillenario venga lasciato in questo stato di abbandono. Lo Stato ha fatto la sua parte, stanziando le risorse. Ma la Regione sembra considerare questo impegno come un peso. I ritardi si accumulano, le demolizioni annunciate vengono interrotte, e si rincorrono voci e responsabilità che si perdono tra enti e istituzioni».

Nel comunicato si evidenzia come, dopo l’annuncio dell'avvio dei lavori prima per settembre 2024, poi marzo e infine maggio 2025, nulla sia ancora partito. «Tutti sembrano accettare questo stallo con un silenzio assordante – scrive ancora Bruno – mentre la Colombaia, simbolo del passato di Trapani e potenziale risorsa per il suo futuro, resta abbandonata».

L’associazione chiede trasparenza, collaborazione con il territorio e una reale volontà politica di portare a compimento un progetto atteso da oltre due decenni. «È il momento di rompere il silenzio e restituire alla Colombaia la dignità che merita».