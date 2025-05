Blitz contro il commercio abusivo nel centro storico di Trapani: sequestri e multe per 10 mila euro

25/05/2025 13:15:00

Operazione anti-abusivi nel cuore di Trapani. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia Locale ha eseguito un importante intervento di controllo nell’area pedonale del centro storico, tra via Torrearsa, corso Vittorio Emanuele e Palazzo Cavarretta. Coinvolte tre pattuglie e una squadra della polizia amministrativa annonaria.

Nel mirino le bancarelle abusive, in particolare quelle che esponevano merce sul prospetto di Palazzo Cavarretta, restringendo l’ingresso al portone d’accesso. Gli agenti hanno sequestrato oltre 300 articoli – dai giocattoli agli accessori per telefonia – elevando sei verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico e quattro sequestri amministrativi. Sono state inoltre contestate due violazioni all’ordinanza comunale sul decoro urbano e quattro infrazioni al Codice del Consumo. Le sanzioni totali ammontano a circa 10 mila euro.

Soddisfatto il comandante della Polizia Locale, Ignazio Bacile, che ha elogiato il lavoro svolto dagli agenti e ribadito l’importanza del sostegno dell’amministrazione comunale: «Nessuno intende arretrare né abbassare la guardia nel contrasto a ogni tipo di illecito. L’obiettivo è garantire maggiore legalità, decoro e vivibilità alla città di Trapani».

L’assessore alla Polizia Municipale, Andrea Vassallo, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «Il contrasto al commercio abusivo, il rispetto delle norme sul decoro urbano e il miglioramento della vivibilità cittadina sono tra gli obiettivi principali di questa amministrazione. Azioni richieste dalla Prefettura ma anche dai cittadini, in particolare dal comitato del centro storico. Voglio esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto dai nostri vigili, coordinati dal comandante Bacile, e auspico che questa sia solo la prima di una lunga serie di iniziative per ridare fiducia alla città, anche grazie alle recenti assunzioni nella Polizia Locale».