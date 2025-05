Erice sotto esame, la Commisione Aces valuta la candidatura a Città Europea dello Sport

26/05/2025 11:25:00

Il Comune di Erice si prepara ad accogliere la delegazione ufficiale di ACES (Capitals and Cities of European Sport) Europe dal 29 al 31 maggio 2025 per la valutazione della candidatura di Erice a Città Europea dello Sport. La visita di tre giorni rappresenta un momento importante per il riconoscimento internazionale del patrimonio sportivo, culturale e turistico della città, che punta a ottenere il prestigioso titolo europeo.

Un programma ricco di sport, cultura e tradizione

«Abbiamo preparato un programma che punta a mettere in luce l’anima autentica di Erice e il nostro impegno nello sport», dichiara la sindaca, Daniela Toscano. «La nostra candidatura non è solo un obiettivo amministrativo, ma rappresenta la volontà di tutta la comunità di valorizzare lo sport come strumento di crescita sociale e culturale».

L'assessora alle politiche sportive e turistiche, Rossella Cosentino aggiunge: «Erice offre un connubio tra storia millenaria e moderne strutture sportive. Il programma prevede il coinvolgimento di numerosi club e associazioni sportive locali con la partecipazione attiva di tutte le scuole del territorio, testimoniando il radicamento dello sport nella comunità ericina. La candidatura rappresenta il coronamento di anni di investimenti nelle strutture sportive e nella promozione dell'attività fisica per tutte le età».

Il programma dettagliato della visita

Giovedì 29 maggio 2025 - Un'accoglienza nel cuore di Erice

Il pomeriggio inizierà alle 15:30 con l'accoglienza a Porta Trapani seguita dai saluti istituzionali alle 16:00 presso il Palazzo Municipale con la sindaca Daniela Toscano, l'assessora alle politiche sportive, Rossella Cosentino, e il responsabile dell'ufficio sport Michele Scandariato.

La visita guidata del centro storico includerà il Museo Cordici e la Fondazione Ettore Majorana, seguita dal tour delle strutture sportive del centro: palestra Porta Spada, campi da tennis, campo sportivo San Nicola e la baita CAI - Club Alpino Italiano sezione Erice Agroericino.

L'evento clou della giornata sarà "Giardini del Balio in Festa: lo Sport al centro!" (18:30-20:30), un percorso da Piazza San Giovanni a Via della Pace che includerà: esposizione statica di Aci Club, delle Auto d'Epoca del Club Sartarelli, il Motor Club Falchi Ericini con il Club Vespa Erice San Vito, Promoter Kinisia, tiro con l'arco storico della Società Dragonistrarum, Trapani Star Twirling, Trapani Scherma, Giochi Antichi, Panathlon, Sportivamente, ASD Granata Baskin Club, Asd Wolfighter Boxing Trapani, Scuola Hip Hop, Yoga e Meditazione, Pro Bike Erice, Asd SunsetBikers e la partecipazione di una delegazione di studenti dell’Istituto Superiore Ignazio e Vincenzo Florio e I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino”.

Venerdì 30 maggio 2025 - Alla scoperta del tessuto sportivo ericino

La mattinata inizierà con il trasferimento a Erice Valle per visitare il Pala Cardella, quartier generale della Handball Erice e dell’Endas Ginnastica artistica, le scuole e associazioni sportive, le palestre scolastiche De Stefano e Gemellini Asta con esibizioni e tornei di pallavolo.

Il tour dinamico toccherà lo Stadio Provinciale, che ospita le partite del Trapani Calcio, il Parco degli Aromi in Via Cesarò, la Corsa "Il Più Veloce" organizzata con l'associazione Number One, HotBenessere Olistico e il coinvolgimento delle scuole “Pagoto”, “Mazzini” e “Walt Disney”. Seguiranno le esibizioni alla palestra della scuola “Pagoto” e la visita al campo Mokarta, quartier generale del Trapani For Future.

Il pranzo si svolgerà presso l’Istituto Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio con degustazione della gastronomia tradizionale siciliana.

Il pomeriggio prevede la visita al Bocciodromo di Napola con dimostrazione dell’associazione Bocciofila Splendor, seguita dal rientro al centro storico.

Il momento decisivo sarà alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale con la discussione del Dossier di Candidatura, mentre alle 18:30 al Teatro Gabel Hamed si terrà la Conferenza di presentazione ACES.

Sabato 31 maggio 2025 - Sport per tutti e un arrivederci con stile

La mattinata finale si svolgerà presso la palestra “Giorgio Grammatico” con twirling a cura di Venus Twirling, tornei volley organizzati dal CSI, sul litorale San Giuliano e al Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”. Il festival con associazioni sportive sarà organizzato da Panathlon, Sportivamente in collaborazione con ClomyClub, coinvolgendo l'Associazione dei Giochi Popolari, la Federazione Italiana Bocce, Erice Entello, Pol. Ericina, Real Indipendent per i torne di Beach Volley e Mini Volley, Trapani Scherma, Twirling Star, Calistenics, Asd Real Paceco Atletica, Asd Wolfighter Boxing Trapani oltre a tornei di calcio a 5 e a 7 a cura di Asd Città di Trapani al Beach Volley e alle esposizioni di auto e moto dell'Aci Motorclub, del Club Sartarelli e dei Falchi Ericini.

Il pranzo si terrà al SunClub EriceBeach con vista mare, campo di regata e dimostrazioni di Kite Surf a cura di TKS KiteSurf asd e WindSurf della Lega Navale e altre associazione Kite.

Il pomeriggio offrirà visite culturali opzionali, dimostrazioni di artigianato locale (decorazione ceramica, tessitura del tappeto ericino) e degustazione di dolci conventuali presso una storica pasticceria locale.

Un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio

Il verdetto della delegazione ACES, atteso per il mese di ottobre, determinerà se Erice entrerà nel prestigioso network delle Città Europee dello Sport, un riconoscimento che porterebbe visibilità internazionale e nuove opportunità di sviluppo per tutto il territorio ericino e trapanese.