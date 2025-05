Trapani, blitz antidroga nel rione Palme: arrestato un minorenne, crack e cocaina in un “bunker”

26/05/2025 09:48:00

Continuano i controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Trapani. Un minorenne è stato arrestato dai militari della Compagnia locale, con il supporto delle unità cinofile, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nel quartiere Palme, all’interno di un’abitazione abusivamente occupata e trasformata in un vero e proprio bunker, con grate alle porte e finestre e un sistema di videosorveglianza puntato sulle vie di accesso.

L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga coordinate dalle Procure di Trapani e del Tribunale per i Minorenni di Palermo, è parte di una più ampia strategia di sicurezza condivisa con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di crack e cocaina, banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato immediatamente fermato.

Dopo la convalida dell’arresto, il minore – inizialmente trasferito presso l’istituto penale per minorenni di Palermo – è stato collocato in una comunità per minori, come disposto dall’autorità giudiziaria. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti nella rete di spaccio.