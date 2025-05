Trapani Comix 2025, edizione da record: 30mila visitatori, 200 eventi e l’ospite a sorpresa Francesco Montanari  

26/05/2025 09:00:00

Oltre 30mila visitatori, 200 eventi distribuiti su cinque palchi e 150 ospiti tra fumettisti, doppiatori, youtuber e artisti di fama nazionale e internazionale. Il Trapani Comix & Games 2025 chiude con numeri da record e si conferma una delle manifestazioni culturali e pop più seguite in Sicilia. Un’edizione in crescita, che registra un aumento di circa il 15% rispetto allo scorso anno e segna un nuovo passo avanti nell’identità del festival, sempre più diffuso e trasversale.

Trapani per tre giorni si è trasformata in un grande villaggio dell’immaginario. La manifestazione ha oltrepassato i confini della storica Villa Margherita, abbracciando il centro con mostre e installazioni a Palazzo Cavarretta, Museo San Rocco, Biblioteca Fardelliana e Chiostro di San Domenico. È qui che si è tenuta, tra l’altro, The Art of Simone Di Meo, una delle esposizioni più apprezzate dal pubblico.

L’evento ha attirato l’attenzione anche grazie alla presenza a sorpresa dell’attore Francesco Montanari, il celebre “libanese” della serie tv Romanzo Criminale, che si è presentato tra lo stupore dei fan. A lui si sono affiancati volti noti del mondo del fumetto come Tito Faraci, Fumettibrutti, Claudio Sciarrone e Michele Giorgi, ma anche creator seguitissimi come GabboDSQ e ST3PNY. Tra i momenti più partecipati, i concerti J-pop, i cosplay contest e i panel dedicati al disagio giovanile, con il coinvolgimento dell’ASP Trapani e degli psicologi del territorio.

In tutto sono stati 78 gli stand mappati, da editori a food truck, passando per l’area kids e quella dedicata alle arti marziali, ai giochi di ruolo e al K-pop. L’iniziativa “Comix in Vetrina”, con 100 vetrine decorate da 30 artisti, ha trasformato il centro storico in una galleria a cielo aperto. E ancora, annullo filatelico speciale, sold out nei firmacopie e una community online sempre più attiva.

Il Trapani Comix 2025 si chiude così, tra entusiasmo e conferme. E già si guarda al 2026.