Buongiorno24 del 27 Maggio 2025

Marsala fuori controllo: due risse in una notte nel centro storico

Ancora violenza a Marsala, con due risse avvenute sabato sera tra via Cammareri Scurti e via XI Maggio. Coinvolti una decina di giovani, tra marsalesi e stranieri. Diversi feriti, ma all'arrivo delle forze dell'ordine erano già tutti fuggiti.

Alberghi e frode fiscale: sequestrati beni per oltre 830 mila euro

Maxi sequestro della Guardia di Finanza tra Castelvetrano e Marsala, nei confronti di una coppia di imprenditori del settore alberghiero, accusati di evasione fiscale e autoriciclaggio. Sotto sequestro denaro e immobili per 830 mila euro.

Trapani, minorenne arrestato per spaccio nel quartiere Palme

Blitz dei Carabinieri in un’abitazione trasformata in "bunker della droga". Un minorenne fermato per spaccio, sequestrate sostanze stupefacenti e telecamere abusive per controllare gli accessi.

Sicilia, allarme dell'Anci: "900 milioni di fondi tagliati e deviati al Nord"

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani e i presidenti dei liberi consorzi comunali lanciano l'allarme: "900 milioni destinati alla Sicilia sono stati deviati verso il Nord Italia. Il governo nazionale deve intervenire subito".

Giuseppe Pagoto è il nuovo sindaco delle Egadi

Netta vittoria per Giuseppe Pagoto che torna sindaco di Favignana e delle isole Egadi, battendo lo sfidante Francesco Sammartano. La comunità egadina sceglie di ripartire dal passato, nonostante le polemiche degli ultimi anni.

Dopo lo scandalo referti, nuovi incarichi all’ASP di Trapani

Mentre si attende la nomina del nuovo Direttore generale dell'ASP, il direttore facente funzioni Danilo Palazzolo ha conferito nuovi incarichi ai dirigenti medici per cercare di arginare la crisi. Polemiche politiche in vista.

Mulè affonda Forza Italia in Sicilia: "C’è un dossier, Schifani non è scontato"

Intervista shock del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè che mette a nudo le fratture interne di Forza Italia in Sicilia e annuncia un dossier che sarà discusso a livello nazionale. La ricandidatura di Schifani nel 2027 non è affatto certa.

Trapani diventa polo regionale per la lotta agli incendi boschivi

Inaugurato a Trapani l’unico Polo regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco in Sicilia. Una struttura strategica all’ex aeroporto di Milo, che punta a formare figure specializzate per contrastare gli incendi in tutta l'isola.

