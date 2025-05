In ospedale a Palermo quattro persone hanno tentato di strangolare un infermiere

27/05/2025 13:03:00

Quattro persone, un padre e tre figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli a calci e pugni e poi hanno tentato di strangolare l’infermiere. Nella rissa hanno provocato danni all’area di emergenza e minacciato le vittime dell’aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. I sanitari del 118 che hanno chiamato il 112 e sono arrivati gli agenti della polizia che indagano.

Sulla vicenda interviene il sindacato, che denuncia «con sdegno e preoccupazione quanto accaduto». Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara della segreteria provinciale Fials esprimono «massima solidarietà ai lavoratori aggrediti. Auspichiamo che la normativa nazionale possa essere applicata quanto prima in maniera stringente. Ringraziamo sia il primario sia la direzione sanitaria che appena informati dei fatti si sono precipitati in pronto soccorso a supporto non solo dell’operatore aggredito ma di tutto il personale in turno».