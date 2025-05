 Infermiere aggredito al pronto soccorso: familiari di una paziente tentano di strangolarlo

27/05/2025 15:38:00

Scene di violenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vincenzo Cervello” di Palermo. Quattro persone, un padre con i suoi tre figli, parenti di una paziente ricoverata, hanno aggredito un infermiere e un vigilante, colpendoli con calci e pugni. L’infermiere, in particolare, è stato anche vittima di un tentativo di strangolamento.

I familiari, infuriati per motivi ancora da chiarire, hanno causato danni all’area di emergenza e minacciato il personale sanitario, affermando che “la vicenda non sarebbe finita lì”. L’intervento dei sanitari del 118 ha permesso di chiamare il 112: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, che ora indagano sull’accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il sindacato Fials. I segretari provinciali Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara hanno espresso solidarietà ai lavoratori coinvolti e chiesto l’applicazione rigorosa delle normative di tutela per chi opera nel settore sanitario.

“Ringraziamo il primario e la direzione sanitaria – si legge in una nota – per essersi recati immediatamente sul posto a supporto non solo dell’infermiere aggredito, ma di tutto il personale in servizio in quel momento”.