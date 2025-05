“Mediterraneamente”: il festival per piccoli lettori torna a Palermo

27/05/2025 10:07:00

Dopo il successo dell’edizione 2024 tenutasi a Marsala, torna il festival “Mediterraneamente”, originale rassegna dedicata alla letteratura e alla saggistica per l’infanzia, che quest’anno si svolgerà a Palermo, dal 27 al 30 maggio 2025, grazie all’impegno della dirigente scolastica marsalese Vita D’Amico, oggi alla guida del D.D.S. “Nicolò Garzilli”.

«Ho portato a Palermo il valore di questa esperienza», spiega D’Amico, «che è stata subito accolta con entusiasmo dal personale scolastico, dalle famiglie e dalle istituzioni. Da qui nasce l’idea di questa nuova edizione del festival, dedicata a Palermo e ai suoi tesori, alla legalità e alle storie per grandi e piccini».

Un ricco programma tra libri, memoria e musica

La nuova edizione, con eventi previsti tra l’Archivio Storico di Palermo, il Parco Piersanti Mattarella (Casa delle Ninfee) e il Teatro Massimo, prevede incontri con autori, illustratori, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati alla legalità, alla memoria e alla bellezza della lettura condivisa.

Tra gli ospiti e gli appuntamenti in programma:

Maria Concetta Armetta con “Punto e... al capo” (27 maggio)

Daniela Lo Secco con “Tanti perché della città di Palermo”

Monica Ruffino e Laura Sighinolfi con “La casa delle Ninfee” (28 maggio)

Giacomo Di Girolamo e Lelio Bonaccorso con il libro “A scuola contro la mafia”

Francesca Maccani con “Le donne dell’acqua santa”

Gianluca Caporaso con “Dove sei? Rime senza fissa dimora” (29 maggio)

Il festival si concluderà il 30 maggio al Teatro Massimo, con un evento speciale dedicato ai più piccoli insieme ai personaggi di Nunù, Mimì e Nartico dello Zecchino d’Oro.

Educare alla bellezza, costruire comunità

“Mediterraneamente” si conferma un progetto educativo e culturale di ampio respiro, capace di coinvolgere studenti, insegnanti, famiglie e cittadini, unendo il piacere della lettura a valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la memoria. Un esempio virtuoso di scuola che esce dai confini dell’aula per farsi comunità, e che trova oggi a Palermo terreno fertile per crescere ancora.