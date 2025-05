A Marsala intitolata l'area di Viale Isonzo all'On Domenico Adamo

29/05/2025 19:50:00

Marsala ha reso omaggio a una delle sue figure istituzionali più rilevanti del dopoguerra intitolando a Domenico Adamo l’area di Viale Isonzo che si estende dal Lungomare Boeo fino all’incrocio con via Sibilla. Un riconoscimento sentito, celebrato con una cerimonia solenne alla presenza delle figlie Gabriella e Silvana, del sindaco Massimo Grillo, dell’on. Stefano Pellegrino in rappresentanza dell’Assemblea Regionale Siciliana e del sen. Pietro Pizzo, presidente della Commissione Toponomastica.

La scopertura del toponimo è stata seguita dalla benedizione del sacerdote don Sergio De Vita. Insieme alle autorità civili e militari, numerosi cittadini, familiari e amici hanno partecipato con emozione all’evento, ascoltando con attenzione gli interventi istituzionali che hanno rievocato l’importante eredità politica e culturale dell’on. Adamo.

Chi era Domenico Adamo

Nato il 13 aprile 1912, Domenico Adamo fu un uomo di grande cultura e impegno civile. Diplomato in lingua inglese presso l’Orientale di Napoli, lavorò come procuratore delle imposte indirette. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu inviato in Albania e prese parte alla campagna di Grecia. Catturato dai tedeschi nel 1943, fu internato nei campi di concentramento in Polonia e Germania.

Nel 1947 si candidò alle elezioni regionali nella lista "Blocco Liberale Democratico Qualunquista" e fu eletto per la prima volta all’Assemblea Regionale Siciliana, dove verrà poi riconfermato nel 1951 e nel 1955. Nei suoi dodici anni di intensa attività parlamentare, Adamo si distinse per numerose iniziative legislative di grande impatto.

Fu promotore della Legge Regionale del 18 luglio 1950, n. 64, che istituì l’Istituto Regionale della Vite e del Vino di Palermo, con una sede anche a Marsala. Fu anche l’artefice della legge per i Centri Sperimentali dell’Industria Enologica marsalese e del riconoscimento del vino Marsala come prima denominazione di origine controllata (D.O.C.) in Italia.

Il suo impegno per l’istruzione fu altrettanto determinante: tra il 1951 e il 1955 contribuì all’apertura di 14 scuole professionali regionali nella provincia di Trapani e di numerosi plessi scolastici nelle borgate marsalesi. Dal 1960 al 1965 fu presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani. Non abbandonò mai la passione per la lingua inglese: nel 1981 fondò e diresse il "Liceo Linguistico" di Marsala, legalmente riconosciuto.

Domenico Adamo si spense nella sua Marsala l’8 maggio 2009, lasciando un’impronta indelebile nella storia della città e della Sicilia.