Incidente in centro a Marsala (sempre nel solito incrocio). Cinque auto coinvolte

30/05/2025 10:40:00

L'incrocio "killer" è di nuovo la scena di un altro incidente stradale. Questa mattina, intorno alle 10, due auto si sono scontrate nell'incrocio tra via delle Ninfe e via Mergellina, a Marsala. L'impatto è stato molto forte, e una delle auto coinvolte si è schiantata contro altri tre mezzi parcheggiati.

Fortunatamente non si registrano feriti.

E', questo, un incrocio in cui si verificano spesso incidenti. Alla base degli scontri la precedenza non rispettata da chi arriva da via Mergellina e la velocità sostenuta da chi arriva da via delle Ninfe. Tra l'altro proprio lì vicino c'è una scuola elementare.

Oltre alle due auto che si sono scontrate altre tre auto parcheggiate sono state coinvolte perchè uno dei mezzi, dopo l'impatto, si è andato a schiantare contro le auto in sosta.

Il traffico in zona è molto rallentato.